Подарок по почте едва не стоил жительнице Туркестанской области 5 млн тенге

Мошенники оформили на 59-летнюю жительницу Мактааральского района кредит на 5 млн тенге и уже почти получили деньги. Перевод сорвал полицейский, который в тот день был не на службе и случайно оказался рядом с банковским терминалом.

Схема началась с приятной новости. Женщине позвонили неизвестные и сказали, что ее родственникам отправили подарок по почте. Оставалось только назвать код из СМС.

Код ушел мошенникам, и на имя женщины тут же оформили кредит на 5 млн тенге. Затем звонившие стали уговаривать ее перевести эти деньги на нужные им счета.

Женщина поверила и пошла в банк.

У терминала ее заметил полицейский Шерхан Калтурсын. Операция показалась ему подозрительной, и он вмешался, не дожидаясь, пока деньги уйдут. Он объяснил женщине, что ее обманывают, и помог остановить перевод.

Подарка не было. Но и 5 млн тенге мошенники не получили.