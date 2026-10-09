Подарок по почте едва не стоил жительнице Туркестанской области 5 млн тенге
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Мошенники оформили на 59-летнюю жительницу Мактааральского района кредит на 5 млн тенге и уже почти получили деньги. Перевод сорвал полицейский, который в тот день был не на службе и случайно оказался рядом с банковским терминалом.
Схема началась с приятной новости. Женщине позвонили неизвестные и сказали, что ее родственникам отправили подарок по почте. Оставалось только назвать код из СМС.
Код ушел мошенникам, и на имя женщины тут же оформили кредит на 5 млн тенге. Затем звонившие стали уговаривать ее перевести эти деньги на нужные им счета.
Женщина поверила и пошла в банк.
У терминала ее заметил полицейский Шерхан Калтурсын. Операция показалась ему подозрительной, и он вмешался, не дожидаясь, пока деньги уйдут. Он объяснил женщине, что ее обманывают, и помог остановить перевод.
Подарка не было. Но и 5 млн тенге мошенники не получили.
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