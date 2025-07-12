Заявки на образовательные гранты можно будет подать онлайн: приём стартует 13 июля на eGov.kz
Для удобства пользователей внедрены электронная очередь и SMS-уведомления.
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С 13 июля в Казахстане начинается приём заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов, передает BAQ.KZ. Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Онлайн-заявки принимаются с 09:00 13 июля до 18:00 20 июля. В прошлом году через eGov.kz было подано более пяти тысяч заявлений, и этот формат становится всё более популярным: всего же в 2024 году на конкурс было принято более 104 тысяч заявок.
Что нужно для подачи заявки онлайн:
- электронная копия документа об образовании (аттестат или диплом);
- фото формата 3х4;
- медицинское заключение для специальности B167 "Лётная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей";
- при необходимости — документы для получения социальной поддержки (свидетельство о смерти родителей, справки об инвалидности, документы о статусе сироты и др.).
Как подать заявление через eGov.kz:
1. Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел "Гражданам" – "Образование" – "Высшее образование";
2. Выберите услугу: "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся…";
3. Нажмите "Заказать услугу онлайн";
4. Заполните обязательные поля, прикрепите документы и подпишите запрос ЭЦП или через СМС;
5. Уведомление об обработке заявки поступит в раздел "История получения услуг" в личном кабинете.
Электронное свидетельство о присуждении гранта поступит не позднее 10 августа 2025 года в личный кабинет на eGov.kz.
Для равномерного распределения потока заявок и удобства пользователей на портале eGov.kz реализован новый функционал списка ожидания, который распределяет пользователей в электронную очередь. Система фиксирует порядок обращений и предоставляет доступ к услуге поочерёдно – без необходимости обновления страницы, - говорится на сайте электронного правительства.
Кроме того, предусмотрена система SMS-уведомлений: при подаче заявки пользователь может поставить отметку в чек-боксе "Уведомить меня по SMS о приближении очереди". Система заблаговременно направит сообщение с номера 1414 на сотовый телефон – как только приблизится очередь пользователя. Уведомление будет отправлено на номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ). Если номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система предложит указать его вручную.
Важно отметить, что закрывать или обновлять вкладку браузера до начала подачи заявления не рекомендуется, иначе позиция в очереди может быть утрачена, - говорится в сообщении eGov.kz.
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