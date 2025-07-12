С 13 июля в Казахстане начинается приём заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов, передает BAQ.KZ. Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Онлайн-заявки принимаются с 09:00 13 июля до 18:00 20 июля. В прошлом году через eGov.kz было подано более пяти тысяч заявлений, и этот формат становится всё более популярным: всего же в 2024 году на конкурс было принято более 104 тысяч заявок.

Что нужно для подачи заявки онлайн:

электронная копия документа об образовании (аттестат или диплом);

фото формата 3х4;

медицинское заключение для специальности B167 "Лётная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей";

при необходимости — документы для получения социальной поддержки (свидетельство о смерти родителей, справки об инвалидности, документы о статусе сироты и др.).

Как подать заявление через eGov.kz:

1. Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел "Гражданам" – "Образование" – "Высшее образование";

2. Выберите услугу: "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся…";

3. Нажмите "Заказать услугу онлайн";

4. Заполните обязательные поля, прикрепите документы и подпишите запрос ЭЦП или через СМС;

5. Уведомление об обработке заявки поступит в раздел "История получения услуг" в личном кабинете.

Электронное свидетельство о присуждении гранта поступит не позднее 10 августа 2025 года в личный кабинет на eGov.kz.

Для равномерного распределения потока заявок и удобства пользователей на портале eGov.kz реализован новый функционал списка ожидания, который распределяет пользователей в электронную очередь. Система фиксирует порядок обращений и предоставляет доступ к услуге поочерёдно – без необходимости обновления страницы, - говорится на сайте электронного правительства.

Кроме того, предусмотрена система SMS-уведомлений: при подаче заявки пользователь может поставить отметку в чек-боксе "Уведомить меня по SMS о приближении очереди". Система заблаговременно направит сообщение с номера 1414 на сотовый телефон – как только приблизится очередь пользователя. Уведомление будет отправлено на номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ). Если номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система предложит указать его вручную.