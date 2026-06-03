Поддельная беременность не помогла: виновнице пьяного ДТП заменили штраф на арест

В Аксу после вмешательства прокуратуры пересмотрено наказание в отношении женщины, совершившей дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как заявили в прокуратуре города, в ходе проверки был выявлен факт использования поддельной справки о беременности при рассмотрении административного дела.

Поддельная справка помогла избежать ареста

Установлено, что женщина, не имея водительских прав, управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и стала участницей ДТП. В суд была представлена справка о беременности, на основании которой административный арест был заменен штрафом.

Однако проведенная прокуратурой проверка показала, что медицинский документ оказался фиктивным.

Начато расследование

По факту использования поддельного документа начато досудебное расследование по статье 416 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, досудебное расследование проводится и в отношении сотрудников полиции.

Решение суда изменили

Прокуратура Аксу внесла апелляционное ходатайство, потребовав изменить квалификацию и назначенное наказание, заменив штраф на административный арест.

Апелляционная коллегия областного суда поддержала доводы надзорного органа. В результате правонарушительница была арестована на 20 суток.

В прокуратуре подчеркнули, что принимают меры по обеспечению принципа неотвратимости ответственности и пресечению фактов использования поддельных документов при рассмотрении судебных дел.