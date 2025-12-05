Министерство науки и высшего образования РК заявило о принимаемых мерах по предотвращению незаконного оборота поддельных дипломов, информация о которых в последние недели активно распространяется в соцсетях, передает BAQ.KZ.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане действует централизованная база данных дипломов, выданных с 1991 года. Все документы формируются через специальный модуль, который автоматически присваивает им уникальный номер и QR-код. Доступ к системе имеют только уполномоченные сотрудники вузов.

Генерация диплома возможна лишь при наличии данных об обучающемся в информационной системе "Единая платформа высшего образования" (ЕПВО). Если сведений нет — документ сформировать невозможно, а диплом без уникального номера и QR-кода считается недействительным.

Параллельно МКИ и МВД ведут постоянный мониторинг и пресекают факты изготовления и продажи фальшивых документов. По данным ведомств, на сегодня выявлено 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их изготовлением. Материалы переданы в уполномоченные органы.

В министерстве напомнили, что подделка или использование подложных документов подпадает под действие статьи 385 УК РК и влечёт штраф, исправительные работы либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

Работодатели могут проверить подлинность диплома через сервис epvo.kz, а электронные версии документов доступны в приложении "Цифровые документы".