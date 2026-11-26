Поддельные документы КНБ, МВД и прокуратуры: в Атырауской области раскрыли незаконную мастерскую
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В Атырауской области обнаружили целую коллекцию поддельных служебных удостоверений государственных органов. У предполагаемого изготовителя изъяли более 800 фальшивых документов, сотни эмблем, печать и оборудование для их производства. На незаконную мастерскую полиция вышла после проверки автомобиля Lexus.
История началась 23 ноября. Полицейские остановили Lexus 470, в котором находились четверо мужчин. При осмотре машины обнаружили предмет, похожий на макет пистолета, и удостоверение сотрудника Комитета национальной безопасности. Проверка показала, что документ поддельный.
Дальнейшие оперативные мероприятия привели к 39-летнему жителю Атырауской области, которого подозревают в изготовлении и продаже фальшивых документов.
Во время обыска у мужчины обнаружили 803 поддельных удостоверения различных государственных органов. Самую большую часть составили документы КНБ – 606 штук. Кроме того, изъяли 95 удостоверений МВД, 47 – органов государственных доходов, 46 – прокуратуры и еще девять – антикоррупционной службы.
На этом находки не закончились. Полицейские также обнаружили 367 эмблем КНБ, печать, компьютерную технику, принтер, жесткий диск и другие предметы, которые, предположительно, использовались для изготовления подделок.
По предварительным данным, мужчина не просто изготавливал фальшивые документы, но и сбывал их. Установлено, что один из пассажиров остановленного Lexus приобретал у него такие удостоверения.
Сейчас полиция устанавливает возможных сообщников, покупателей поддельных документов и все обстоятельства незаконной деятельности. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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