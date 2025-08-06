В Казахстане стремительно растёт количество правонарушений, связанных с подделкой идентификационных номеров транспортных средств (VIN-кодов). По данным Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры, за январь–июль 2025 года в стране было зарегистрировано 681 такое преступление — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

Это самый высокий показатель как минимум за последние шесть лет. Сопоставимое количество — 640 случаев — фиксировалось лишь в 2023 году, когда в стране проводилась масштабная легализация авто с иностранными номерами.

Особое внимание вызывает статистика за июль 2025 года. Только за один месяц было зарегистрировано 422 факта подделки VIN-кодов — это 62% всех выявленных случаев с начала года. Для сравнения: в июле 2024-го было зафиксировано всего 97 правонарушений, а средний показатель для этого месяца за предыдущие пять лет составлял около 55 случаев.

Однако подавляющее большинство этих дел — не результат "поимки с поличным". Из 422 случаев, попавших в июльскую статистику, лишь 36 были совершены непосредственно в июле. Остальные — выявлены задним числом, после проверки или пересмотра документов.

По данным правоохранительных органов, в каждом третьем случае досудебные расследования приостанавливались, поскольку не удавалось установить личность подозреваемого. Несмотря на всплеск преступлений, в суд за семь месяцев было направлено всего шесть уголовных дел — в отношении двух человек. Материальный ущерб по этим делам составил 29,5 млн тенге.

Дополняет тревожную картину тот факт, что 135 правонарушений были сняты с учёта — в связи с отсутствием состава преступления, доказательств или потому, что действия подозреваемого не подпадали под уголовную ответственность.

Таким образом, при общем росте фальсификаций наказание за подделку VIN-кодов по-прежнему остаётся редкостью, а эффективность расследований вызывает серьёзные вопросы.