В Шымкенте пресечена деятельность незаконного цеха, где в антисанитарных условиях производили растворимый кофе под брендом "MacCoffee" 3 в 1. Работу подпольного производства выявили и приостановили в ходе совместной оперативной проверки органов юстиции и департамента полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство юстиции Республики Казахстан.

По данным ведомства, изготовлением контрафактной продукции занимался гражданин "С", организовавший производство в обычном гараже. Сырьё сомнительного качества закупалось в готовых мешках, после чего на месте осуществлялась расфасовка растворимого кофе "3 в 1". Упаковка производилась с использованием термошва, при этом на продукцию наносился чужой товарный знак.

Готовый кофе распространялся через небольшие магазины и торговые точки Шымкента. В ходе проверки у правонарушителя изъяли более 4 тысяч единиц упаковки с товарным знаком "MacCoffee" 3 в 1, а также оборудование, использовавшееся для производства, включая термошов, весы и упаковочные материалы.

Как уточнили в Министерстве юстиции, правообладатель официально подтвердил, что изъятая продукция является контрафактной, не соответствует стандартам качества и представляет прямую угрозу здоровью и жизни потребителей. В отношении гражданина "С" возбуждено дело об административном правонарушении по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — незаконное использование чужого товарного знака.

Материалы проверки будут направлены в суд, который примет дальнейшее решение по данному делу.