Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", передает BAQ.KZ.

Документ включает широкий пакет поправок, затрагивающих сразу несколько ключевых сфер — от защиты детей до развития культуры и реформирования образования.

Законом внесены изменения в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, кодексы "О браке (супружестве) и семье", "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также законы "О языках в Республике Казахстан", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О культуре", "Об образовании" и "О статусе педагога".

Первый блок поправок направлен на усиление правовых механизмов защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь приоритетное право на усыновление и установление опеки предоставлено родственникам ребенка. При их отсутствии право переходит к лицам, состоящим в зарегистрированном браке.

Во втором блоке реформируется система госконтроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав ребенка. Надзор за учреждениями, финансируемыми из госбюджета на питание, проживание, образование, медпомощь и оздоровление детей, выводится из норм Предпринимательского кодекса и переносится в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закон "О правах ребенка". Это позволит выстроить более точные и специализированные механизмы контроля.

Третий блок направлен на развитие сферы образования. Вводится ранжирование организаций технического, профессионального и послесреднего образования по методике, утверждаемой Министерством просвещения. Аналогичный принцип ранжирования вводится и для вузов и организаций послевузовского образования — по правилам Министерства науки и высшего образования. Такой подход призван повысить прозрачность качества обучения и создать конкурентную среду среди образовательных организаций.

Четвертый блок поправок затрагивает культурную сферу. Вводится запрет на использование фонограмм во время концертов, за исключением телевизионных записей и мест, технически не предназначенных для живых выступлений. Также становится обязательным указание имени автора при любом публичном использовании произведений в медиа и онлайн-платформах.

Дополнительно к компетенции местных исполнительных органов отнесено развитие и сохранение библиотечного фонда, что позволит усилить роль библиотек как культурных и образовательных центров.

Текст закона опубликован в печати и официально вступает в силу, закрепляя комплексные изменения, направленные на модернизацию разных сфер общественной жизни.