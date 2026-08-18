Поддержка должна доходить до производителя: «Ауыл» обсудил с животноводами условия развития отрасли

Доступное финансирование, своевременная господдержка и понятные условия работы стали основными темами разговора кандидатов в депутаты Курултая от партии «Ауыл» с коллективом ТОО «Агро LAKE» в селе Приозёрное Сандыктауского района Акмолинской области.

В хозяйстве разводят лошадей и крупный рогатый скот. Сегодня здесь содержится 450 голов КРС. Для животноводческого предприятия вопросы кормовой базы, ветеринарного сопровождения, финансирования и возможности расширять производство напрямую определяют дальнейшее развитие хозяйства.

Именно об этом кандидаты Серік Егізбаев, Ильяс Досхожаев и Айнагуль Устемирова говорили с работниками предприятия. В центре обсуждения были доступность финансовых инструментов и мер господдержки, стабильные условия для сельхозпроизводителей, развитие кормовой базы и возможности для дальнейшего роста хозяйств.

Эти вопросы напрямую связаны с предложениями, заложенными в предвыборную программу партии «Ауыл». В частности, партия выступает за своевременное и справедливое субсидирование аграриев, чтобы государственная поддержка направлялась прежде всего тем, кто реально производит продукцию и создает рабочие места.

Еще одно предложение - создание Агробанка и развитие доступных финансовых инструментов для сельхозпроизводителей. Отдельное внимание в программе уделено стабильным и предсказуемым правилам ведения бизнеса, а также развитию кооперации в производстве, переработке и реализации сельхозпродукции.

Для «Ауыл» развитие животноводства связано не только с показателями отдельной отрасли. Работа таких хозяйств означает занятость на селе, доходы семей, производство отечественных продуктов и устойчивость самих сельских территорий.

Разговор в «Агро LAKE» еще раз обозначил конкретный запрос сельхозпроизводителей: для роста им нужны не разовые меры, а доступное финансирование, своевременная поддержка и понятные правила работы. Именно на этих механизмах партия «Ауыл» делает акцент в своей предвыборной программе.