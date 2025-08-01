В первом полугодии 2025 года объем господдержки экспорта в обрабатывающей промышленности Казахстана превысил 333 миллиарда тенге — это более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными бенефициарами стали предприятия малого и среднего бизнеса, передает BAQ.kz.

Согласно данным "Экспортно-кредитного агентства Казахстана", за шесть месяцев текущего года объем экспортной поддержки составил 333,3 млрд тенге, в том числе 43 млрд тенге привлечено через предэкспортное и торговое финансирование. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года этот показатель не превышал 157,9 млрд тенге.

В общей сложности поддержку получили 81 экспортер, при этом 70% проектов были реализованы с участием малого и среднего бизнеса. Среди ключевых направлений экспорта — страны Центральной Азии, Китай, Россия, Беларусь, страны Закавказья и ОАЭ.

Наибольшая доля господдержки пришлась на Карагандинскую область — 176 млрд тенге, или 52,7% от общего объема. Основу экспортной продукции составляют продукты питания, металлопродукция, химия, нефтепереработка, продукция АПК и стройматериалы.