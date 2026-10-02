Поддержка инициативы Трампа по ИИ стала сигналом и для Казахстана - эксперт

Поддержка Касым-Жомартом Токаевым инициативы Дональда Трампа по Суперинтеллекту адресована не только внешним партнерам, но и казахстанскому обществу. Такое мнение высказал ведущий эксперт отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Нурдаулет Затилла.

На заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Президент предложил после экспертной проработки рассмотреть «Вашингтонскую модель» как основу будущего международного договора под эгидой ООН, а Казахстан предложить в качестве площадки для диалога. Свое видение страна планирует представить на саммите G20.

По мнению Затиллы, у такой позиции есть несколько предпосылок.

Ошибка алгоритма становится вопросом ответственности

Эксперт обращает внимание, что искусственный интеллект в Казахстане уже вышел за пределы технологических экспериментов и входит в повседневные сферы.

«Для Казахстана ИИ давно перестал быть абстрактной технологией. Он уже применяется в госуслугах, банковском секторе и здравоохранении. Запущен национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, в Экибастузе создается Долина центров обработки данных, а экспорт казахстанских IT-услуг в прошлом году превысил $1 млрд», - отметил Нурдаулет Затилла.

По его словам, вместе с распространением таких технологий растет и цена возможной ошибки.

«Чем глубже ИИ встроен в повседневную жизнь, тем выше цена его ошибки. Поэтому безопасность ИИ - это вопрос доверия граждан к государству. Если алгоритм ошибется в решении, касающемся человека, отвечать перед ним будет не американская компания, а местная система управления», - считает эксперт.

Казахстан хочет участвовать в создании правил

Затилла связывает международную инициативу с внутренней цифровой повесткой страны.

Он напомнил о регулировании сферы искусственного интеллекта и защите персональных данных. В мае 2026 года Президент поручил расширять применение искусственного интеллекта в среднем образовании с отдельным акцентом на защиту персональных данных учащихся.

«Казахстан одним из первых в регионе начал регулировать эту сферу у себя, а теперь готов участвовать в выработке глобальных правил и не в роли наблюдателя», - отметил Затилла.

По словам эксперта, Президент поручил членам Совета по развитию искусственного интеллекта подготовить предложения по международной инициативе Казахстана.

Почему предлагается формат ООН

Затилла отдельно обращает внимание на слова Президента о необходимости сначала провести экспертную оценку «Вашингтонской модели».

«Ключевая оговорка Президента - "после тщательного изучения экспертами". Вашингтонское соглашение добровольное, то есть механизма принуждения в нем нет, а подписали его только американские компании. Чтобы стать глобальной моделью, документ нужно дорабатывать», - считает эксперт.

По его мнению, поэтому речь идет о возможном международном договоре под эгидой ООН.

«Риски ИИ выходят за пределы национальных границ и требуют скоординированных действий как государств, так и бизнеса. Важно, чтобы в этом обсуждении учитывались интересы стран, которые используют технологии, а не только создают их», - отметил Затилла.

Эксперт считает, что по мере развития искусственного интеллекта вопрос ответственности будет становиться не менее значимым, чем технологическая гонка.

«Главный вопрос в гонке ИИ не в том, какие модели опережают других, а в том, кто и как будет отвечать за их последствия. Предложение Казахстана - превратить добровольные обязательства компаний в общие для всех правила - как раз об этом», - считает Нурдаулет Затилла.

По его мнению, чем раньше Казахстан включится в разработку таких правил, тем больше возможностей будет учитывать интересы граждан страны и отечественного бизнеса при формировании международных подходов к искусственному интеллекту.