На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы аким Алатауского района Данияр Кирикбаев представил отчет о социальных инициативах, отметив широкий охват населения и эффективность действующих программ, передаёт BAQ.KZ.

В районе реализуются пять ключевых социальных проектов, направленных на поддержку различных категорий жителей: центр поддержки семей "Бақытты отбасы", центр активного долголетия "Белсенді ұзақ өмір сүру", центр для людей с инвалидностью "Тең Қоғам", проект по развитию традиционного ремесла среди малообеспеченных семей и образовательная инициатива "Шыңға өрлеу" для детей из социально уязвимых слоев.

С начала года социальную помощь получили:

19 тысяч человек — единовременная социальная поддержка,

564 семьи — адресная социальная помощь,

127 семей — жилищные выплаты,

248 пенсионеров — санаторно-курортное лечение.

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями: 8417 граждан обеспечены социальными услугами и средствами реабилитации.

Также в районе продолжается поощрение многодетных матерей: 246 женщин удостоены государственных наград "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Данияр Кирикбаев подчеркнул, что социальная поддержка остаётся ключевым приоритетом развития района, а реализуемые проекты способствуют улучшению качества жизни тысяч жителей.