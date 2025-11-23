Поддержка населения: 19 тысяч жителей Алматы получили соцпомощь
Аким представил отчёт о поддержке населения.
На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы аким Алатауского района Данияр Кирикбаев представил отчет о социальных инициативах, отметив широкий охват населения и эффективность действующих программ, передаёт BAQ.KZ.
В районе реализуются пять ключевых социальных проектов, направленных на поддержку различных категорий жителей: центр поддержки семей "Бақытты отбасы", центр активного долголетия "Белсенді ұзақ өмір сүру", центр для людей с инвалидностью "Тең Қоғам", проект по развитию традиционного ремесла среди малообеспеченных семей и образовательная инициатива "Шыңға өрлеу" для детей из социально уязвимых слоев.
С начала года социальную помощь получили:
19 тысяч человек — единовременная социальная поддержка,
564 семьи — адресная социальная помощь,
127 семей — жилищные выплаты,
248 пенсионеров — санаторно-курортное лечение.
Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями: 8417 граждан обеспечены социальными услугами и средствами реабилитации.
Также в районе продолжается поощрение многодетных матерей: 246 женщин удостоены государственных наград "Алтын алқа" и "Күміс алқа".
Данияр Кирикбаев подчеркнул, что социальная поддержка остаётся ключевым приоритетом развития района, а реализуемые проекты способствуют улучшению качества жизни тысяч жителей.
