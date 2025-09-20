В Казахстане всё больше внимания уделяется созданию равных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями. Несколько областей страны демонстрируют системный подход к инклюзии, реабилитации и поддержке семей. Здесь формируется сеть специализированных центров, внедряются программы обучения и действует комплексная социальная помощь. Подробнее об этом — в материале BAQ.KZ.

Актюбинская область: равные возможности для каждого ребёнка

В Актюбинской области сегодня проживает более 31 тысячи людей с инвалидностью, из них 5 609 — дети. Для них создана система социальной поддержки и реабилитации, которая охватывает как обеспечение техническими средствами, так и образовательные и медицинские услуги.

С 2021 года в регионе активно используется Портал социальных услуг. Через него предоставляется 55 видов технических средств и услуг с правом свободного выбора, что позволяет родителям и самим детям получать именно то, что необходимо. Только к 1 сентября текущего года дети получили помощь в рамках индивидуальных программ абилитации и реабилитации. В частности, 305 детей обеспечены протезно-ортопедическими средствами, 392 — обязательными гигиеническими наборами, 105 — креслами-колясками. Кроме того, 245 ребят получили сурдотехнические средства, а 220 — тифлотехнические.

В области 479 детей обучаются на дому. Для повышения мобильности внедрена услуга "Инватакси", которой могут пользоваться дети с 1,5 до 16 лет.

Значимую роль в поддержке играет Центр оказания социальных услуг №3, где сегодня на стационаре находятся 56 детей. Среди них 44 мальчика и 12 девочек, причём 26 детей — оставленные родителями, из которых трое являются круглыми сиротами. Остальные 30 ребят поступили из полных семей.

Отдельное внимание уделяется новым проектам. Так, в 2024 году в Актобе при поддержке "Самрук-Қазына" и благотворительного фонда "Қазақстан халқына" был открыт Центр "Қамқорлық" №4 для детей с ментальными нарушениями. Уже в первый год работы он охватил 100 детей: половина посещает занятия в первой половине дня, вторая часть — во второй.

Все подобные центры работают по единому стандарту и предоставляют восемь видов социальных услуг: от медицинских и психологических до культурных, педагогических, трудовых и правовых. Это позволяет детям и их семьям получать комплексную поддержку и шаг за шагом адаптироваться к обществу.

В Актюбинской области создание условий для детей с особыми образовательными потребностями ведётся в соответствии с Законом РК "Об образовании", где инклюзивное образование определено как процесс, обеспечивающий равный доступ ко всем уровням обучения с учётом особенностей и индивидуальных возможностей ребёнка.

Сегодня это не просто отдельное направление, а трансформация всей системы. Отметим, что психолого-педагогическое сопровождение и оценка образовательных потребностей являются неотъемлемой частью инклюзии.

В регионе воспитывается 8929 детей с особыми образовательными потребностями. Для них работают 22 кабинета инклюзивной поддержки и ресурсные центры. В школах и детских садах задействованы 189 специальных педагогов и 411 педагогов-ассистентов.

В 2025–2026 учебном году особенные дети охвачены обучением в 4 специализированных и 92 общественных детских садах, 5 специальных и 347 общеобразовательных школах, 15 колледжах. Коррекционную помощь оказывают 5 психолого-медико-педагогических консультаций, 15 кабинетов коррекции, а также специализированные центры — по аутизму и реабилитации.

В рамках региональной дорожной карты развития системы образования на 2023–2029 годы только в этом году в области откроется 22 кабинета поддержки инклюзивного обучения. Кроме того, уже введён в эксплуатацию детский сад "Жұлдыз" на 150 мест для детей с особыми образовательными потребностями.

Задания для таких учеников адаптируются, а программы формируются индивидуально, в зависимости от заключения ПМПК. Это позволяет детям оставаться в общих классах и учиться вместе со сверстниками.

Важную роль в этом процессе играют тьюторы, которые сопровождают детей в классах, фиксируют поведение и успеваемость, помогают корректировать нагрузку и взаимодействуют с родителями. При положительных изменениях семьи получают подробную обратную связь.

Для детей, обучающихся дома, разработаны индивидуальные программы. Учителя посещают их на дому и проводят занятия по утверждённой нагрузке.

Отдельное внимание уделяется итоговой аттестации: особенные дети сдают экзамены в упрощённой форме, в отдельных аудиториях и с ассистентами, при этом получают аттестаты государственного образца. Учителя региона проходят специальные курсы, чтобы знать, как правильно работать с инклюзивными классами.

Карагандинская область: сеть специализированных центров

В Карагандинской области сегодня проживает более 20 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Это дети, которые требуют особого внимания и индивидуального подхода — от малышей с задержкой психического развития до школьников с нарушениями слуха, зрения или интеллекта. Наибольшее количество таких ребят живёт в Караганде (9061), Темиртау (5198) и Шахтинске (1097).

По данным управления образования, 85% детей уже охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией. Для этого в регионе создана целая сеть: 10 специальных школ-интернатов, 3 детских сада, 6 психолого-медико-педагогических консультаций, 10 кабинетов коррекции, 2 реабилитационных центра и Центр поддержки детей с аутизмом в Караганде. В ближайшие годы планируется открыть новые объекты — кабинет коррекции в Бухар-Жырауском районе и Центр аутизма в Темиртау.

В детских садах области работают 69 специальных групп, где воспитываются 683 ребёнка, а в школах открыты 47 специальных классов. С 2024 года в регионе реализуется государственный заказ на психолого-педагогическую поддержку, благодаря которому только за прошлый год помощь получили 300 детей.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. В новых кабинетах коррекции оборудованы пандусы, тактильные дорожки, поручни и установлены информационные таблицы. Работают подготовленные специалисты, укомплектованы кабинеты для занятий и диагностики.

Большое значение имеет и партнёрство с фондами и международными организациями. Так, фонд "Қазақстан халқына" только в 2022–2023 годах выделил 330 миллионов тенге на оснащение 10 специальных школ. В 2024 году фонд реализовал проект по благоустройству территорий интернатов и Центров поддержки детей, установив спортивные и игровые площадки на сумму почти полмиллиарда тенге. Совместно с фондом "Дара" и компанией Chevron в Караганде, Шахтинске и Сарань был запущен проект "Время возможностей" для детей до трёх лет. В этом году вместе с ЮНИСЕФ стартовал проект "Цифровая инклюзия", цель которого — внедрение современных технологий в обучение.

Сегодня в области трудятся почти тысяча специальных педагогов — дефектологи, логопеды, тифло- и сурдопедагоги. Кроме того, в школах работают 326 педагогов-ассистентов, помогающих детям адаптироваться к учебному процессу. Однако не все ребята охвачены дополнительным образованием: в среднем — 64,5%, а дети, обучающиеся на дому, пока остаются вне системы кружков и секций.

Важное направление — обеспечение учебниками. Только в 2025 году для детей с нарушением интеллекта и зрения закупили почти 20 тысяч экземпляров на сумму свыше 61 миллиона тенге. В том числе — учебники с укрупнённым шрифтом и книги, изданные шрифтом Брайля.

Не остаётся без внимания и спорт. В рамках госзаказа в этом году 355 детей с особыми образовательными потребностями будут заниматься десятью видами спорта — от лёгкой атлетики и футбола до тоғызқұмалақ и бочча. Уже сейчас проекты реализуются в Темиртау, Сарань и трёх районах области, а до конца года их планируют расширить ещё на шесть регионов.

Особенностью Карагандинской области стала активная работа с родителями. Регулярно проходят встречи с участием акима области, действует Telegram-канал с полутора тысячами участников, где семьи могут получить консультации и советы специалистов.

Таким образом, регион выстраивает многоуровневую систему поддержки: от ранней коррекции и специализированных школ до спортивных секций, цифровых технологий и участия благотворительных фондов. Главное внимание при этом уделяется доступности, равным возможностям и включению особенных детей в жизнь общества.