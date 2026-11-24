В Казахстане действуют гранты и субсидии для развития женского предпринимательства, однако меры поддержки необходимо совершенствовать с учётом практических потребностей бизнеса. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ на юбилейном форуме UMAI ANA рассказала депутат Курултая РК Динара Наумова.

По её словам, социальное предпринимательство в Казахстане активно развивается. Законодатели работают над внесением соответствующих поправок, однако ряд вопросов ещё требует решения на практике.

«Нельзя сказать, что всё на сегодняшний день идеально», – отметила депутат.

Наумова подчеркнула, что при совершенствовании законодательства важно учитывать опыт самих предпринимательниц. Такие площадки, как форум UMAI ANA, позволяют выявлять проблемы, с которыми женщины сталкиваются при ведении бизнеса.

«Есть определённые субсидии, определённые виды грантов для развития женского предпринимательства, однако я повторюсь, что важно исходить из практики. То есть важно приходить, возможно, на такие площадки, чтобы услышать голос женщин, чтобы понимать, что необходимо дорабатывать, усовершенствовать», – сказала она.

По мнению депутата, дальнейшее развитие социального предпринимательства требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и общественного сектора.

Одной из своих задач на форуме Наумова назвала выявление существующих проблем для их дальнейшего рассмотрения на соответствующем уровне.

Напомним, в Астане состоялся юбилейный, десятый форум женщин Казахстана UMAI ANA. Мероприятие объединило предпринимательниц из разных регионов страны, общественных деятелей и экспертов.

Информационным партнёром форума выступил QAZCONTENT.