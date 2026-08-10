Подержанные авто в Казахстане начали дешеветь рекордными темпами

Цены на автомобили с пробегом в Казахстане резко пошли вниз. В июле они подешевели сразу на 3,8% за месяц — такого снижения за один месяц статистика не фиксировала с начала наблюдений в 2016 году. Такие же темпы падения последний раз отмечались в июне 2024 года. По данным Бюро национальной статистики, автомобили с пробегом дешевеют уже семь из последних девяти месяцев.

В среднем снижение составляет около 1,4% в месяц. На этом фоне меняется и годовая динамика: по сравнению с июлем 2025 года цены на подержанные машины снизились на 7%. При этом заметное удешевление автомобилей с пробегом стало характерной тенденцией последних нескольких лет. До апреля 2022 года снижение цен на 0,5% и более за один месяц встречалось крайне редко. Дешевеют и новые автомобили. В июле их стоимость снизилась на 1% за месяц, а общее снижение продолжается уже десятый месяц подряд. За год новые легковые машины подешевели на 12,2%.

Однако официальная статистика не полностью совпадает с тем, что видят участники автомобильного рынка. Эксперты говорят, что автомобили с пробегом по-прежнему продаются по достаточно высоким ценам, тогда как новые машины действительно становятся доступнее. Есть и вопрос к самой статистике.

По мнению некоторых специалистов, в категорию подержанных автомобилей могут попадать практически новые машины, которые были ввезены из Китая по схемам серого импорта. Это способно заметно влиять на итоговые показатели и создавать впечатление более сильного падения цен на вторичном рынке, чем наблюдается в реальных объявлениях.