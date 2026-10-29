Подешевеют ли кредиты и ипотека и что будет с тенге после снижения базовой ставки в Казахстане

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,25% до 15,75%. Однако означает ли это, что казахстанцам станет выгоднее брать кредиты и оформлять ипотеку? Стоит ли ожидать снижения доходности депозитов и как решение регулятора может отразиться на курсе тенге? В том, каких изменений стоит ожидать казахстанцам, разбиралась корреспондент BAQ.KZ вместе с финансовым экспертом Венерой Жаналиной.

Почему Нацбанк снизил базовую ставку

Главной причиной решения Национального банка стало замедление инфляции. В первой половине 2026 года базовая ставка находилась на уровне 18%, однако к октябрю снизилась на 2,25 процентного пункта.

Как пояснила Венера Жаналина, в сентябре годовая инфляция замедлилась до 9,3% против 9,8% в августе. Рост цен на продовольственные товары снизился с 9,5% до 8,5%, на непродовольственные – с 11,4% до 11%. Инфляция в сфере услуг осталась на уровне 8,9%.

«Основная причина этого решения – устойчивое замедление инфляции. В сентябре 2026 года годовая инфляция снизилась с 9,8% в августе до 9,3%. Темпы роста цен замедлились как в сегменте продовольственных, так и непродовольственных товаров», - отметила эксперт.

Снизились и инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев – с 12,1% в августе до 11,8% в сентябре. Профессиональные аналитики также пересмотрели прогноз инфляции на конец 2026 года с 10% до 9,5%.

Дополнительными факторами стали укрепление тенге, нормализация потребительского спроса и замедление потребительского кредитования.

При этом экономическая активность в стране сохраняется. За январь–сентябрь 2026 года ВВП Казахстана вырос на 4,2%, а инвестиции в основной капитал увеличились на 7%.

По словам Жаналиной, совокупность этих факторов позволила Национальному банку несколько снизить ставку, сохранив относительно жесткую денежно-кредитную политику.

Вместе с тем инфляционное давление остается высоким. В сентябре месячная инфляция составила 0,6%, а медианное значение сезонно скорректированных показателей базовой инфляции – 0,7%.

Станут ли кредиты дешевле

Снижение базовой ставки может уменьшить стоимость привлечения средств для банков. Однако это не гарантирует автоматического снижения процентов по потребительским кредитам.

Как объяснила финансист, при определении кредитных ставок банки учитывают не только стоимость денег, но и платежеспособность заемщиков, операционные расходы, риски невозврата и собственную маржу.

Особенно это касается беззалоговых потребительских кредитов, поскольку риски по ним выше, чем по займам, обеспеченным качественным залогом.

«Если банки ожидают роста просроченной задолженности или ухудшения платежеспособности заемщиков, они могут сохранять высокие процентные ставки даже при снижении базовой ставки Национального банка. Поэтому уменьшение стоимости привлечения средств для банков необязательно приведет к такому же удешевлению потребительских кредитов», - пояснила Венера Жаналина.

Для казахстанцев, которые уже выплачивают кредиты с фиксированной процентной ставкой, решение Нацбанка также не означает автоматического уменьшения ежемесячного платежа.

В отдельных случаях выгодным может оказаться рефинансирование. Однако перед оформлением нового займа необходимо сравнить сроки кредитования, общую сумму переплаты и дополнительные расходы.

Что будет с депозитами

Снижение базовой ставки может привести к постепенному пересмотру доходности новых тенговых депозитов. Однако условия будут меняться не одновременно и не во всех банках одинаково.

По словам эксперта, многое зависит от депозитной политики конкретного банка, его потребности в привлечении тенговых средств, уровня ликвидности и конкуренции за вкладчиков.

Банки, которым необходимо активнее привлекать деньги населения, могут дольше сохранять высокие ставки по депозитам. Финансовые организации с достаточным запасом ликвидности, напротив, способны снизить доходность быстрее.

Условия действующих депозитов с фиксированной ставкой сохраняются в соответствии с договором. Если вклад открыт с плавающей ставкой, его доходность может изменяться в предусмотренном договором порядке.

«Для вкладчиков важна не только номинальная доходность, но и реальный доход с учетом инфляции. Если рост цен продолжит замедляться, тенговые депозиты могут сохранять привлекательность даже при снижении процентных ставок», – отметила Жаналина.

Подешевеет ли ипотека

Снижение базовой ставки создает условия для постепенного удешевления рыночной ипотеки. Однако заметных изменений в ближайшее время эксперт не ожидает.

Дело в том, что ипотека является долгосрочным финансовым продуктом. Банки учитывают стоимость привлечения долгосрочных ресурсов, первоначальный взнос, срок кредитования и риски заемщика.

При этом условия государственных льготных ипотечных программ и займов через систему жилищных строительных сбережений регулируются отдельными правилами. Поэтому изменение базовой ставки не обязательно приводит к пересмотру их условий.

«Пока гражданам не стоит ожидать резкого удешевления потребительских кредитов и ипотеки. Существенные изменения могут стать заметными только в том случае, если процентные ставки будут снижаться продолжительное время, а стоимость привлечения средств для банков уменьшится», - подчеркнула финансист.

Как снижение ставки повлияет на инфляцию

По словам эксперта, постепенное удешевление кредитов может стимулировать потребительский и инвестиционный спрос. Одновременно снижение доходности депозитов способно сделать накопления менее привлекательными.

Однако если спрос будет расти быстрее производства товаров и услуг, это создаст дополнительное давление на цены.

Венера Жаналина подчеркнула, что снижение ставки на 0,5 процентного пункта само по себе не означает нового ускорения инфляции.

На динамику цен также влияют бюджетные расходы, тарифная политика и внешнеэкономические условия. В частности, повышение регулируемых тарифов и удорожание импортных товаров могут ограничить дальнейшее замедление инфляции.

Ослабнет ли тенге после снижения базовой ставки

Снижение базовой ставки может постепенно уменьшить привлекательность тенговых финансовых инструментов для иностранных инвесторов.

Высокие процентные ставки делают казахстанские облигации и другие активы в национальной валюте более доходными. Для их приобретения иностранные инвесторы обменивают валюту на тенге, поддерживая спрос на национальную валюту.

Если доходность тенговых инструментов будет снижаться быстрее инфляционных и валютных рисков, интерес зарубежных инвесторов может ослабнуть.

Однако, как пояснила финансист, курс тенге зависит не только от процентных ставок.

Среди других важных факторов – мировые цены на нефть, валютная выручка экспортеров, операции Национального фонда и ЕНПФ, налоговые периоды и ситуация на международных финансовых рынках.

В качестве примера эксперт привела сентябрь 2026 года. Несмотря на продолжавшееся снижение базовой ставки, тенге укрепился на 4,6%, а курс доллара опустился до 440,49 тенге.

«Это показывает, что изменение процентной ставки – лишь один из факторов, влияющих на курс национальной валюты. Поэтому снижение базовой ставки с 16,25% до 15,75% в октябре само по себе не означает существенного обесценения тенге», – отметила Венера Жаналина.

По ее прогнозу, до конца года национальная валюта может сохранять относительную стабильность при условии достаточного предложения иностранной валюты и сохранения интереса инвесторов к тенговым активам.

В то же время сокращение экспортной выручки, ухудшение внешнеэкономической ситуации и повторное ускорение инфляции способны усилить давление на тенге.

Венера Жаналина считает, что пространство для дальнейшего снижения базовой ставки существует. Однако ключевым условием остается устойчивое замедление инфляции.

После решения от 23 октября Национальный банк сообщил, что вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остается низкой. Следующее плановое решение будет объявлено 4 декабря.

По словам финансиста, регулятору необходимо учитывать не только годовую инфляцию, но и ее устойчивые компоненты, инфляционные ожидания населения и бизнеса, динамику кредитования и внутреннего спроса.

Важную роль играет согласованность денежно-кредитной и бюджетной политики. Если государственные расходы будут стимулировать спрос быстрее, чем растет производство, инфляционное давление может сохраняться даже при высоких процентных ставках.

Согласно октябрьскому макроэкономическому опросу Национального банка, независимые эксперты ожидают замедления инфляции до 9,5% к концу 2026 года, до 8,3% в 2027 году и до 6,9% в 2028 году.

При этом медианный прогноз базовой ставки на конец 2027 года составляет 13,3%, а на конец 2028 года – 11,5%.

«При устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий диапазон 14–15% может стать одним из промежуточных ориентиров нормализации денежно-кредитной политики. Однако снижение ставки должно происходить такими темпами, которые позволят сохранить реальную доходность тенговых инструментов с учетом рисков, постепенно обеспечить предприятиям доступ к более дешевому финансированию и не подорвать доверие к национальной валюте», – пояснила эксперт.

По мнению Венеры Жаналиной, главная задача заключается не в максимально быстром снижении базовой ставки, а в создании условий, при которых кредиты станут доступнее, инфляция продолжит замедляться, а финансовый рынок сохранит устойчивость.