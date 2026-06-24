Несмотря на снижение количества сделок с жильем, ипотечное кредитование в Казахстане продолжает расти. По данным EnergyProm, в мае текущего года в стране было зарегистрировано 30,4 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, что на 13,5 процента меньше, чем ранее. В то же время, согласно данным Аналитического центра АФК, объем ипотечных выдач в первом квартале 2026 года вырос на 12,3 процента и достиг 438 миллиардов тенге.

О чем говорят эти цифры, чего ждать от цен на квартиры в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас оформлять ипотеку, выясняла корреспондент BAQ.kz.

Рынок возвращается к нормальному состоянию

По словам ипотечного брокера Каната Бершинбаева, снижение количества сделок не означает кризис или обвал рынка. Скорее речь идет о возвращении к более сбалансированной ситуации после нескольких лет ажиотажного спроса.

"Сейчас рынок, скорее всего, возвращается к нормальному состоянию. Это не значит, что он слабый или плохой. Просто спрос уже не превышает предложение так сильно, как это было раньше. У покупателей снова появился выбор как на первичном, так и на вторичном рынке", – говорит он.

Он напоминает, что в предыдущие годы на рынок существенно повлияли пенсионные изъятия и программы льготного кредитования.

"Когда на рынок поступали пенсионные средства и дешевая ипотека, спрос был ажиотажным. Цены быстро росли, а продавцы фактически выбирали покупателей", – отметил эксперт.

Покупатели не исчезли, а стали осторожнее

По мнению эксперта, снижение активности связано не с отказом казахстанцев от покупки жилья, а с более рациональным подходом к выбору недвижимости.

"Люди стали осторожнее. Сейчас уже мало кто принимает решение спонтанно. Покупатели изучают ипотечные программы, сравнивают варианты на первичном и вторичном рынке, оценивают расходы на ремонт и свои финансовые возможности", – пояснил он.

Кроме того, часть потенциальных покупателей предпочитает накопить больший первоначальный взнос, чтобы уменьшить размер ежемесячных платежей.

"Из-за высоких ставок некоторые откладывают покупку жилья и стараются накопить больше собственных средств. Это позволяет снизить кредитную нагрузку в будущем", – добавил эксперт.

Что будет с ценами на квартиры летом

Одним из главных вопросов для покупателей остается возможное изменение стоимости жилья в ближайшие месяцы.

Однако резкого падения цен, по мнению эксперта, ожидать не стоит.

"Я не думаю, что будет какое-то серьезное снижение цен на недвижимость. Скорее рынок войдет в стадию стагнации. При этом у покупателей сохранится широкий выбор жилья и возможности для переговоров по цене. Вероятнее всего, такая ситуация сохранится до конца года", – считает Канат Бершинбаев.

При этом покупатели могут рассчитывать на индивидуальные скидки и специальные предложения.

"Мы уже видим, что многие застройщики запускают акции, предлагают скидки и различные бонусы. Поэтому реальные сделки зачастую проходят по ценам ниже заявленных", – отметил эксперт.

Где цены могут снижаться быстрее

По словам ипотечного брокера, в первую очередь давление на цены ощущается на вторичном рынке.

"Если говорить о снижении стоимости, то в первую очередь это касается вторичного жилья, особенно в эконом-сегменте. На первичном рынке застройщики чаще используют скидки, акции или рассрочки вместо прямого снижения цен", – объяснил он.

По мнению эксперта, текущая ситуация играет скорее на стороне покупателей, чем продавцов.

"Сейчас у покупателей гораздо больше возможностей для выбора и переговоров, чем несколько лет назад", – подчеркнул собеседник.

Почему ипотека продолжает расти

Несмотря на снижение числа сделок, ипотечное кредитование продолжает показывать рост.

Согласно данным Аналитического центра АФК, около 85 процентов новых жилищных кредитов приходится на льготные программы.

По словам Каната Бершинбаева, основным драйвером рынка остаются государственные программы и продукты Отбасы банка.

"Самыми востребованными остаются государственные программы. Отбасы банк по-прежнему предлагает самые доступные условия на рынке, поэтому многие заемщики начинают поиск именно с его продуктов", – рассказал эксперт.

Кроме того, растет интерес к программам с косвенным подтверждением доходов.

"Для многих казахстанцев, которые получают часть доходов неофициально, такие продукты становятся реальной возможностью оформить ипотеку", – отметил он.

Где ситуация ощущается сильнее

По наблюдениям эксперта, наиболее заметно охлаждение рынка сегодня проявляется в Астане.

"Сильнее всего текущие изменения ощущаются в Астане. Особенно это заметно на вторичном рынке. Здесь уже прослеживается интересная тенденция: если жилому комплексу уже больше трех лет, его ликвидность начинает снижаться. При этом более новые ЖК сохраняют высокий спрос и стоимость. Чем новее объект, тем он интереснее для покупателей", – отметил Канат Бершинбаев.

Стоит ли брать ипотеку сейчас

Отвечая на главный вопрос потенциальных покупателей, эксперт советует ориентироваться не на ожидания снижения цен, а на собственную готовность к покупке.

"Самый лучший клиент – подготовленный клиент. Нужно заранее проверить кредитную историю, оценить свои возможности, накопить первоначальный взнос и подобрать подходящую программу. Если человек финансово и морально готов к покупке, то нет смысла откладывать решение только в ожидании более низких цен", – заключил Канат Бершинбаев.

С 1 июля ипотека в Казахстане изменится. Кому станет выгоднее покупать жилье – читайте в материале.