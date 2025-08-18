В Казахстане может увеличиться объём лекарств на внутреннем рынке. Корреспондент BAQ.KZ направил по этому вопросу официальный запрос в Министерство здравоохранения.

В письме задавались вопросы: "На каком этапе находится проект строительства завода по производству лекарственных препаратов в стране? Подешевеют ли лекарства в Казахстане?".

Как сообщили в ведомстве, развитие локального производства лекарственных средств является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере здравоохранения.

"К 2025 году глава государства обозначил приоритетной задачей достижение 50% доли казахстанских препаратов на внутреннем рынке, и Минздрав ведёт системную работу в этом направлении. По итогам 2024 года доля отечественных производителей в выпуске фармацевтической продукции составила 15,1% (для сравнения, в 2023 году – 14,4%). Мы понимаем, что этого недостаточно для обеспечения устойчивой лекарственной независимости, и продолжаем последовательно расширять меры поддержки отрасли", – говорится в ответе министерства.

Отмечается, что в фармацевтической промышленности РК работают 207 зарегистрированных производителей, в том числе 43 производят лекарственные препараты.

Согласно информации Минздрава, в 2024 году объём производства фармацевтической продукции казахстанскими предприятиями достиг 171,6 млрд тенге, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Важно отметить, что ежегодный рост объёма фармацевтического рынка Казахстана составляет 10-13%, что сопоставимо с показателями роста рынка Евразийского экономического союза (10-12%).