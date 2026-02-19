Сегодня ориентировочно в 08:10 в Балахше произошло обрушение части подъезда в многоэтажном доме, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы акимата Балхаша, пострадавших нет, так как в этом подъезде никто не проживал – ранее он был признан аварийным и подлежащем демонтажу.

– В 2025 году указанный подъезд был признан аварийным на основании технического заключения и строительной экспертизы, проведённых в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Жители 5-го подъезда были заблаговременно расселены и поставлены на учёт как нуждающиеся в жилище в установленном законом порядке, поскольку квартиры были признаны непригодными для проживания, – сообщили в пресс-службе акимата города.

Здание было ограждено, доступ ограничен, инженерные коммуникации (электро-, тепло-, водоснабжение) отключены в установленном порядке.

В настоящее время данный подъезд демонтируют. После демонтажа будет проведено дополнительное техническое обследование и строительная экспертиза оставшихся четырех подъездов.

– В дальнейшем будет разработана проектно-сметная документация для проведения работ по усилению конструкций оставшихся подъездов в установленном порядке, – сообщили в пресс-службе акимата Балхаша.