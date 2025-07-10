  • 10 Июля, 23:20
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Подгоревшая еда на плите стала причиной вызова пожарных в Костанае

Пожарные эвакуировали пожилую женщину из задымленной квартиры

Сегодня, 22:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:42
Сегодня, 22:42
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Фото: МЧС РК

В Костанае пожарные эвакуировали пожилую женщину из задымлённой квартиры, предотвратив возможную трагедию. Как сообщили в МЧС, инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов по улице Чехова, передает BAQ.KZ.

На пульт экстренной службы "112" поступил сигнал о сильном задымлении в подъезде. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. По прибытии выяснилось, что причиной задымления стало подгоревшее блюдо, оставленное без присмотра на плите.

Огнеборцы, используя трёхколенную лестницу, проникли в квартиру через окно. Внутри находилась женщина 1938 года рождения. Пожарные оперативно эвакуировали её через подъезд. На месте пенсионерку осмотрели медики Центра медицины катастроф — госпитализация не потребовалась.

МЧС в очередной раз напоминает жителям:

  • не оставляйте включённую плиту без присмотра;

  • внимательно следите за процессом приготовления пищи;

  • устанавливайте автономные пожарные извещатели в жилых помещениях.

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