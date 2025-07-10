Подгоревшая еда на плите стала причиной вызова пожарных в Костанае
Пожарные эвакуировали пожилую женщину из задымленной квартиры
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В Костанае пожарные эвакуировали пожилую женщину из задымлённой квартиры, предотвратив возможную трагедию. Как сообщили в МЧС, инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов по улице Чехова, передает BAQ.KZ.
На пульт экстренной службы "112" поступил сигнал о сильном задымлении в подъезде. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. По прибытии выяснилось, что причиной задымления стало подгоревшее блюдо, оставленное без присмотра на плите.
Огнеборцы, используя трёхколенную лестницу, проникли в квартиру через окно. Внутри находилась женщина 1938 года рождения. Пожарные оперативно эвакуировали её через подъезд. На месте пенсионерку осмотрели медики Центра медицины катастроф — госпитализация не потребовалась.
МЧС в очередной раз напоминает жителям:
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не оставляйте включённую плиту без присмотра;
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внимательно следите за процессом приготовления пищи;
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устанавливайте автономные пожарные извещатели в жилых помещениях.
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