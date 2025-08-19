В преддверии весеннего паводкового периода 2026 года Казахстан активно готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с паводковыми водами. В ряде регионов страны уже реализуются масштабные инженерные и организационные мероприятия для защиты населения и инфраструктуры.

В Акмолинской области в рамках Комплексного плана подготовки к паводковому периоду проводится активная работа по возведению и укреплению защитных обвалований, очистке и углублению каналов и арыков, а также ремонту водопропускных сооружений и мостов. План включает 227 мероприятий, охватывающих 141 населённый пункт. На сегодняшний день 63 мероприятия завершены, 83 находятся в активной стадии реализации, а 80 продолжают подготовительные работы. В акимате области прошло расширенное совещание, на котором обсуждали состояние гидротехнических сооружений и сроки выполнения намеченных мероприятий.

В столице страны, Астане, также проводится комплекс противопаводковых мероприятий в рамках Дорожной карты. Важнейшими инициативами являются реконструкция русел рек, обустройство водоохранных зон и полос, благоустройство прибрежной территории и строительство защитных дамб с дренажными системами. Эти меры направлены на безопасное прохождение талых и паводковых вод, а также защиту населения, городской инфраструктуры и промышленных объектов.

Системный подход к подготовке к паводкам в Казахстане способствует минимизации рисков и обеспечению безопасности в весенний период, что является важным шагом для защиты жизни и здоровья граждан в условиях природных катастроф.