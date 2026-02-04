Подготовка к паводкам: в Акмолинской области восстанавливают мост
Реконструкцию начали ещё в декабре прошлого года.
В Жанакийминском сельском округе Акмолинской области ведутся восстановительные работы на мосту в рамках комплекса противопаводковых мероприятий. Работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение возможных последствий весеннего паводка и сохранение бесперебойного транспортного сообщения для местных жителей, передаёт BAQ.KZ.
Реконструкция моста на автомобильной дороге Кийма – Терсакан была начата подрядной организацией в декабре 2025 года. В настоящее время также проводится расчистка русла реки, что позволит снизить риски подтопления в период активного таяния снега. Параллельно запланировано строительство нового моста.
В акимате Жаксынского района отметили, что все работы выполняются в плановом режиме с соблюдением технических и строительных норм.
"Ход выполнения восстановительных работ находится на постоянном контроле местных исполнительных органов", – сообщили в районном акимате.
