Подготовка к выборам: более 71 тысячи членов избирательных комиссий прошли обучение
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В Казахстане завершена подготовка членов избирательных комиссий к предстоящим выборам. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил Шавкат Утемисов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, по всей стране было проведено 7 570 семинаров, обучение прошли 71 270 членов избирательных комиссий.
Для практической подготовки членов комиссий был разработан специальный учебно-методический комплекс. Кроме того, подготовлен обучающий фильм о порядке работы в день голосования. Все материалы направили в регионы.
Для проверки знаний члены избирательных комиссий прошли дистанционное тестирование и получили соответствующие сертификаты.
Также с 4 по 17 августа представители Центральной избирательной комиссии совершили инспекционные поездки во все регионы страны. Они приняли участие в обучающих семинарах и с помощью тестирования проверили уровень подготовки членов комиссий.
По данным Шавката Утемисова, информационно-разъяснительная и обучающая работа проводилась также для представителей политических партий, средств массовой информации, общественных организаций и других участников избирательного процесса.
Всего для них было организовано 1 111 мероприятий, которыми охватили 23 323 человека.
В ходе обучения участникам разъяснили порядок организации и проведения голосования, права и обязанности участников избирательного процесса, процедуру подсчета голосов, а также другие вопросы, связанные с проведением выборов.
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