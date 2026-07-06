Подготовка к выборам в Курултай: В Астане стартует внеочередной XXVI Съезд партии "Ауыл"
На Съезде станет известно, сколько человек войдут в партийный список.
Сегодня 2026, 10:00
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Сегодня 2026, 10:00Сегодня 2026, 10:00
144Фото: Марк Брюшко
Внеочередной XXVI Съезд партии "Ауыл" стартовал в эти минуты в Астане.
На нем должны озвучить предвыборную программу и презентовать партийный список кандидатов в депутаты Курултая РК. Ожидается, что во время обсуждения делегаты определятся с приоритетами партии на новом политическом этапе и дальнейшего расширения участия граждан в общественно-политических процессах страны.
Известно, что в работе Съезда участвуют 200 человек со всех регионов страны, 141 из них является делегатами. Средний возраст делегатов - 48 лет. Из них 73,2% - мужчины, 26,2% - женщины. 30,4% делегатов являются представителями отрасли сельского хозяйства.
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