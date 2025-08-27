В Казахстане завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону, передает BAQ.KZ. По данным министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, готовность объектов образования и здравоохранения превышает 90%.

Из 6 200 школ, детсадов и вузов полностью готовы 92%, а среди медицинских учреждений — 91% (5 206 из 5 720). По жилому фонду завершены работы в 43 220 домах, что составляет 83% от плана. На инженерных сетях также ведутся ремонты: обновлено 610 км водопроводных сетей из 973 км и 101 км канализационных из 172 км.

В целях бесперебойного прохождения отопительного сезона министерство контролирует подготовку автономных котельных. Из 13 тысяч объектов готовы 11 200 (85%). Топливные резервы формируются: угля накоплено 51% от потребности, мазута — 91%, дизельного топлива — 39%.