Подготовка к зиме: школы и больницы в Казахстане готовы более чем на 90%
Запасы угля составляют 51% от потребности.
В Казахстане завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону, передает BAQ.KZ. По данным министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, готовность объектов образования и здравоохранения превышает 90%.
Из 6 200 школ, детсадов и вузов полностью готовы 92%, а среди медицинских учреждений — 91% (5 206 из 5 720). По жилому фонду завершены работы в 43 220 домах, что составляет 83% от плана. На инженерных сетях также ведутся ремонты: обновлено 610 км водопроводных сетей из 973 км и 101 км канализационных из 172 км.
В целях бесперебойного прохождения отопительного сезона министерство контролирует подготовку автономных котельных. Из 13 тысяч объектов готовы 11 200 (85%). Топливные резервы формируются: угля накоплено 51% от потребности, мазута — 91%, дизельного топлива — 39%.
