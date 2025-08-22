Подготовка к зиме: в Акмолинской и ЗКО проверили объекты энергетики
В двух областях проинспектировали готовность к отопительному сезону.
В рамках исполнения поручений Президента Правительство продолжает комплексную проверку готовности регионов к предстоящему отопительному сезону, передает BAQ.KZ.
В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова правительственные рабочие группы проинспектировали объекты энергетики и ЖКХ.
В Акмолинской области советник Премьер-министра Нурлан Уранхаев в г. Степногорске ознакомился с работой ТЭЦ, а также ходом ремонта и реконструкцией тепловых сетей, изношенность которых превышает 71%. После проведения запланированных работ ожидается снижение износа до 68%.
В Западно-Казахстанской области советник Премьер-министра Ералы Тугжанов проинспектировал готовность АО "Жайыктеплоэнерго" к предстоящим нагрузкам. Также проверено, как идет процесс строительства насосной станции и водохранилища в Уральске и реконструкции электросетей в регионе. На сегодняшний день в области к отопительному сезону готовы 1410 социальных объектов и 2041 многоквартирный жилой дом.
Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства.
