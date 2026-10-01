Подготовка к зиме: в регионах готовы более 1,6 тысячи единиц спецтехники
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В Казахстане к зимнему сезону подготовили более 1,6 тысячи единиц дорожной техники. Запас материалов для борьбы с гололёдом пока сформирован почти наполовину, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В Казахстане продолжается подготовка республиканских дорог к зимнему сезону. Для работы в холодный период планируют задействовать 1 830 единиц специальной техники, из которых 1 615 уже готовы к эксплуатации.
Об этом во время пресс-тура рассказал генеральный директор ТОО «ҚАЖсервис» Марат Сулейменов.
По его словам, дорожные службы продолжают заготавливать песок, соль, уголь и другие материалы, необходимые для содержания трасс зимой и борьбы с гололедом. Запасы формируют с расчетом на весь сезон – до конца марта 2027 года.
При этом потребности регионов отличаются. В некоторых областях отдельные материалы, например уголь, не требуются.
В качестве примера Сулейменов привел Костанайскую область, где уже заключены договоры на поставку песка и соли.
«Костанайская область полностью готова к началу зимнего сезона. Мы можем уверенно работать до 31 декабря. После Нового года планируем закупки за счет бюджета 2027 года и дополнительно приобретем необходимые материалы», – рассказал он.
Продолжается и подготовка спецтехники. Из 1 830 машин, которые планируется использовать для зимнего содержания дорог, к работе готовы 1 615. Оставшуюся потребность намерены частично закрыть после завершения закупочных процедур.
Большинство производственных баз также подготовлено к холодам. Вместе с тем в отдельных регионах сохраняется нехватка некоторых видов дорожной техники. В компании рассчитывают после завершения закупок закрыть 70–80% дополнительной потребности.
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