Острая нехватка квалифицированных кадров остаётся одной из главных проблем водной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ. По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, для её решения в стране формируется новая система подготовки специалистов.

"Сегодня мы выстраиваем комплексный подход к развитию кадрового потенциала. В июле 2024 года был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, ориентированный на решение дефицита специалистов. Уже внедрена программа двойного диплома с Корвинус Университетом Венгрии, а также одобрен проект Erasmus Mundus на 5 миллионов евро по созданию Центра водной дипломатии", — сказал министр, выступая в правительстве.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется международному опыту. Так, в 2025 году 125 казахстанских специалистов прошли обучение в Чанша (КНР), а в 2026 году подготовку за рубежом пройдут еще 200 человек. Это позволит внедрять в практику лучшие зарубежные решения.

По данным министерства, сеть образовательных учреждений в водной сфере также расширена. Если в 2023 году подготовка велась в 9 вузах, то к 2025 году - уже в 13 университетах и 8 колледжах. Сейчас в системе обучается порядка 2,5 тысячи студентов.

"Очень важно, чтобы знания студентов закреплялись практикой. Если в 2024 году производственную практику на подведомственных предприятиях прошли 82 человека, то в 2025 году этот показатель увеличился до 450. Рост более чем в пять раз говорит о том, что мы движемся в правильном направлении", — отметил Нуржигитов.

Для системной работы в этой сфере создан Отраслевой совет по профессиональным квалификациям. В 2024 году был утвержден перечень из 21 профстандарта, обязательных к применению в образовательных программах, а в 2025 году появятся еще 9 новых стандартов.