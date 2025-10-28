Подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел - одна из важнейших задач современного государства. От профессионализма, моральных качеств и внутренней устойчивости сотрудников полиции напрямую зависит уровень доверия граждан, безопасность общества и эффективность системы правопорядка в целом.

Карагандинская академия МВД РК имени Б. Бейсенова играет ключевую роль в этом процессе, формируя новое поколение офицеров, для которых служение закону — не просто профессия, а жизненное призвание. Здесь сочетаются лучшие традиции отечественной полицейской школы и современные подходы к обучению и воспитанию.

Об этом, а также о личном профессиональном пути, педагогической миссии и приоритетах в развитии Академии мы побеседовали с заместителем начальника Академии МВД РК имени Б. Бейсенова, полковником полиции Ойратом Нурашевичем Рахимберлиным.

В интервью BAQ.KZ он рассказал, как изменилась система подготовки курсантов за последние годы, какие качества сегодня определяют настоящего офицера полиции и почему работа с молодежью остаётся главным источником вдохновения.

О профессиональном пути и роли в Академии

- Расскажите, пожалуйста, как складывался ваш путь в системе МВД и что стало для вас ключевым моментом в переходе от практической службы в полиции к педагогической и воспитательной деятельности?

- Мой путь в системе МВД начался в 2001 году, когда я поступил слушателем в Карагандинский юридический институт. С тех пор практически вся моя жизнь неразрывно связана с этой системой. Я прошёл путь от рядового курсанта до полковника, и каждый этап этого пути был по-своему значим. Он дал мне бесценный опыт, глубокое понимание службы и тех вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники полиции.

Ключевым моментом для меня стал переход в Академию, где я впервые попробовал себя в педагогике и воспитательной работе. Я осознал, что подготовка будущих офицеров - это не менее ответственная миссия, чем сама служба. Ведь от того, какими мы вырастим курсантов, зависит будущее полиции и доверие общества к ней. Именно поэтому я с особой отдачей включился в работу по воспитанию, формированию дисциплины и профессиональных качеств у молодежи.

- Сегодня вы занимаете должность заместителя начальника Карагандинской академии имени Б. Бейсенова. В чем вы видите основные приоритеты вашей работы?

- Я вижу свои основные приоритеты в двух направлениях. Первое - это качественная подготовка курсантов, их профессиональное становление. Наша задача не только дать будущим офицерам глубокие юридические знания, но и воспитать в них дисциплину, чувство долга, патриотизм и готовность служить обществу.

Второе направление - развитие самой Академии. Мы должны идти в ногу со временем, внедрять современные методики обучения, новые форматы тренингов, использовать цифровые технологии. Сегодня полицейский должен быть не просто исполнителем, а компетентным специалистом, умеющим принимать решения в сложных условиях, работать с людьми и сохранять устойчивость перед любыми вызовами.

Поэтому моя работа - это постоянный баланс между сохранением лучших традиций Академии и внедрением инноваций, которые помогут нам готовить офицеров, отвечающих современным требованиям.

- Какие ключевые качества вы считаете необходимыми для будущего офицера полиции, и как Карагандинская академия помогает формировать эти качества?

- Я убеждён, что для будущего офицера полиции ключевыми являются такие качества, как честность, дисциплина, ответственность и уважение к закону. Не менее важны выдержка, умение работать в коллективе и готовность принимать решения в непростых ситуациях. Всё это формирует настоящий характер офицера, которому доверено защищать безопасность граждан и интересы государства. В Академии ребята проходят не только физическую, но и моральную закалку: воспитываются в духе товарищества, взаимопомощи и уважения к традициям полиции.

Можно сказать, что Карагандинская академия МВД РК имени Б. Бейсенова - это своего рода школа жизни, где закладывается прочный фундамент для дальнейшей службы.

- Как выстроена работа по патриотическому и нравственному воспитанию курсантов?

- Работа по патриотическому и нравственному воспитанию курсантов для нас является одним из ключевых направлений. Ведь офицер полиции — это не только профессионал, знающий законы и обладающий практическими навыками, но и гражданин, который должен служить Родине с честью и достоинством.

Мы уделяем большое внимание формированию у курсантов уважения к национальной истории, традициям и культурным ценностям. Регулярно проводим тематические лекции, встречи с ветеранами органов внутренних дел, военными и общественными деятелями. Такие мероприятия помогают молодым людям осознать преемственность поколений и понять, что их служба — это часть большой миссии по обеспечению безопасности страны.

Нравственное воспитание строится на принципах честности, справедливости и уважения к человеку. Курсанты принимают участие в волонтёрских и социальных акциях, что помогает им воспитывать в себе чувство ответственности перед обществом.

Таким образом, патриотическое и нравственное воспитание у нас выстроено системно и является неотъемлемой частью подготовки будущих офицеров.

- В Академии, насколько известно, регулярно проводятся тренинги. Какие именно программы реализуются и чему они учат курсантов?

- В Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова мы уделяем большое внимание практико-ориентированному обучению и развитию личностных качеств курсантов. Одним из ключевых инструментов в этом направлении являются тренинги, которые проводятся в рамках реализации различных образовательных и воспитательных программ.

Так, в рамках пилотного проекта "Путь справедливости" отдел воспитательной работы совместно с преподавателями кафедры физической подготовки, психологами и курсантами организовали серию тренингов, направленных на развитие навыков самообороны и оказание психологической поддержки жертвам насилия. Участники получили не только ценные знания, но и практические умения, позволяющие эффективно реагировать на случаи насилия, защищать себя как физически, так и эмоционально. Преподаватели кафедры физической подготовки продемонстрировали базовые приёмы самообороны, которые легко запомнить и применить в реальной ситуации. Эти занятия внесли весомый вклад в формирование культуры неприятия насилия и укрепление доверия к правоохранительным органам, готовым оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим. Опыт показал, что комплексный подход, объединяющий физическую и психологическую подготовку, является наиболее эффективным инструментом в решении подобных социальных проблем.

Кроме того, в Академии был проведён познавательно-психологический тренинг для абитуриентов, направленный на адаптацию к новой среде и развитие уверенности в себе. В ходе тренинга участники выполняли упражнения на командное взаимодействие, взаимопонимание и эмоциональную устойчивость. Это позволило им лучше узнать друг друга, освоить методы преодоления волнения и стресса, а также укрепить чувство сплочённости. Таким образом, Академия обеспечивает своим абитуриентам и курсантам не только профессиональную, но и психологическую поддержку, помогая формировать целостную, устойчивую и уверенную личность будущего офицера полиции.

- Есть ли акцент на развитие лидерских качеств, навыков командной работы и стрессоустойчивости у курсантов?

- Безусловно, этому направлению мы уделяем особое внимание. Понимаем, что современный офицер полиции - это не только исполнитель приказов, но и лидер, способный вести за собой, принимать решения в сложных ситуациях и не терять самообладания под давлением.

В Академии работа по развитию этих качеств выстроена системно. Курсанты участвуют в различных командных проектах, тактических учениях, ситуационных тренингах, где отрабатываются навыки взаимодействия, коммуникации и лидерства. Мы часто моделируем стрессовые ситуации, близкие к реальным условиям службы, чтобы будущие офицеры учились сохранять хладнокровие, действовать чётко и взвешенно.

Кроме того, большое значение имеет наставничество. Старшие офицеры, кураторы курсов и командиры подразделений не только обучают, но и личным примером показывают, каким должен быть настоящий лидер - дисциплинированный, справедливый и готовый нести ответственность за людей.

Я всегда говорю курсантам: лидерство начинается не с должности, а с внутренней готовности быть примером для других. Именно на формирование этой внутренней зрелости и направлена наша воспитательная работа.

- Как, на ваш взгляд, изменилась система подготовки курсантов за последние годы?

- За последние годы система подготовки курсантов претерпела серьёзные изменения, и я считаю, что эти изменения носят по-настоящему прогрессивный характер. Сегодня мы видим, что обучение будущих офицеров стало более комплексным, практико-ориентированным и направленным на развитие не только профессиональных, но и личностных качеств.

Во-первых, изменилась сама философия подготовки. Если раньше основной акцент делался преимущественно на теоретических знаниях и дисциплине, то теперь приоритетом стало формирование компетентного, инициативного и ответственного специалиста, способного принимать решения в реальных условиях. Мы активно внедряем современные образовательные технологии, интерактивные формы обучения, ситуационные тренинги, моделирование практических ситуаций. Это помогает курсантам не просто знать нормы закона, но и уметь применять их на практике.

Во-вторых, усилилось внимание к воспитательному компоненту - формированию лидерских качеств, стрессоустойчивости, культуры общения и этики поведения. Мы понимаем, что полицейский — это не только исполнитель закона, но и представитель государства, лицо правопорядка. Поэтому важно, чтобы наши выпускники отличались не только профессионализмом, но и внутренней зрелостью, уважением к гражданам и высоким чувством ответственности.

Кроме того, в систему подготовки всё активнее внедряются цифровые и инновационные решения. Использование современных тренажёров, онлайн-платформ, видеокейсов и электронных ресурсов делает процесс обучения более гибким и эффективным. Это особенно важно в условиях стремительно меняющейся правовой и технологической среды.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня Академия готовит не просто специалистов, а современных офицеров нового поколения - образованных, дисциплинированных, готовых действовать в интересах общества и государства.

- Что лично для вас является главным источником вдохновения в работе с молодежью?

- Главным источником вдохновения для меня в работе с молодежью являются сами курсанты - их энергия, стремление к знаниям, желание служить Родине и приносить пользу обществу. Когда видишь, как вчерашние абитуриенты постепенно превращаются в уверенных, дисциплинированных и ответственных офицеров, понимаешь, что вся твоя работа имеет настоящий смысл.

Меня вдохновляет осознание того, что мы формируем не просто специалистов, а будущих защитников закона, тех, кому граждане будут доверять свою безопасность. Каждый день я вижу, как молодежь растёт профессионально и духовно, как у них появляются лидерские качества, чувство долга, ответственность за товарищей. Это придаёт силы и уверенность в том, что наш труд действительно меняет будущее.

Кроме того, вдохновляет сама атмосфера Академии - дух товарищества, уважения и стремления к развитию. Работа с молодыми людьми требует большого терпения, но взамен она дарит ощущение сопричастности к важному делу - воспитанию нового поколения офицеров, преданных своей профессии и своей стране.