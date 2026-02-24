Подготовку к празднованию Наурыза начали в Актюбинской области
Все мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, заявил аким.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким области поручил ответственным службам, а также акимам городов и районов обеспечить тщательную подготовку к празднованию Наурыза и 8 марта и провести мероприятия на высоком уровне, передает BAQ.KZ.
«Наурыз – это праздник обновления, добра и единства, который объединяет людей всех поколений. Все мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, чтобы жители области почувствовали радость праздника и атмосферу национальных традиций. В преддверии 8 марта мы особенно отмечаем женщин, работающих в коммунальной сфере и на предприятиях. Эту традицию мы продолжим и в этом году, выражая уважение к их труду", - сказал аким.
Он отметил, что оба праздника напоминают о семейных ценностях, уважении к истории и культуре предков и должны вдохновлять людей на добрые дела.
"В то же время нас ожидает важное общественно-политическое событие – референдум, который станет значимым этапом в развитии Казахстана. Участие в нем является проявлением гражданской ответственности и вкладом каждого в будущее государства. Важно, чтобы каждый из нас осознанно подошел к этому выбору, понимая значение принимаемых решений для укрепления независимости и устойчивого развития страны», – отметил Асхат Шахаров.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине