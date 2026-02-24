  • Главная
  • Новости
  • Подготовку к празднованию Наурыза начали в Актюбинской области

Подготовку к празднованию Наурыза начали в Актюбинской области

Все мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, заявил аким.

Сегодня 2026, 07:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Актюбинской области Сегодня 2026, 07:29
Сегодня 2026, 07:29
152
Фото: Акимат Актюбинской области

Аким области поручил ответственным службам, а также акимам городов и районов обеспечить тщательную подготовку к празднованию Наурыза и 8 марта и провести мероприятия на высоком уровне, передает BAQ.KZ.

«Наурыз – это праздник обновления, добра и единства, который объединяет людей всех поколений. Все мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, чтобы жители области почувствовали радость праздника и атмосферу национальных традиций. В преддверии 8 марта мы особенно отмечаем женщин, работающих в коммунальной сфере и на предприятиях. Эту традицию мы продолжим и в этом году, выражая уважение к их труду", - сказал аким.

Он отметил, что оба праздника напоминают о семейных ценностях, уважении к истории и культуре предков и должны вдохновлять людей на добрые дела.

"В то же время нас ожидает важное общественно-политическое событие – референдум, который станет значимым этапом в развитии Казахстана. Участие в нем является проявлением гражданской ответственности и вкладом каждого в будущее государства. Важно, чтобы каждый из нас осознанно подошел к этому выбору, понимая значение принимаемых решений для укрепления независимости и устойчивого развития страны», – отметил Асхат Шахаров.

Самое читаемое

Наверх