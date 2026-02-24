Аким области поручил ответственным службам, а также акимам городов и районов обеспечить тщательную подготовку к празднованию Наурыза и 8 марта и провести мероприятия на высоком уровне, передает BAQ.KZ.

«Наурыз – это праздник обновления, добра и единства, который объединяет людей всех поколений. Все мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, чтобы жители области почувствовали радость праздника и атмосферу национальных традиций. В преддверии 8 марта мы особенно отмечаем женщин, работающих в коммунальной сфере и на предприятиях. Эту традицию мы продолжим и в этом году, выражая уважение к их труду", - сказал аким.

Он отметил, что оба праздника напоминают о семейных ценностях, уважении к истории и культуре предков и должны вдохновлять людей на добрые дела.