Подготовку КТЖ к IPO обсудили в Минтрансе с ЕБРР
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Подготовку национальной компании «Қазақстан темір жолы» к выходу на биржу обсудили в Министерстве транспорта с представителями Европейского банка реконструкции и развития, передает BAQ.KZ.
Встречу провёл вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов. Помимо ЕБРР, участвовали представители «Самрук-Қазына» и самой КТЖ.
Кроме подготовки к размещению, говорили о тарифной политике, эффективном использовании железнодорожной инфраструктуры и привлечении долгосрочного финансирования под инфраструктурные проекты.
Отдельный блок касался реформы отрасли. Речь шла о развитии конкурентной среды и создании устойчивых и прозрачных условий для всех участников рынка.
Стороны обсудили, как использовать международный опыт, экспертную поддержку и финансовые инструменты ЕБРР при реализации приоритетных проектов в железнодорожной инфраструктуре, и договорились продолжить совместную работу.
Что известно о самом размещении
Накануне председатель правления «Самрук-Казыны» Нурлан Жакупов сообщил «Курсиву», что инвесторам предложат до 20 % акций КТЖ. Раньше речь шла о 25 %. Само размещение планируется на конец 2026 года.
Детализировать информацию он отказался.
«По IPO мы сейчас в соответствии с действующими ограничениями от регуляторов не можем давать конкретную информацию. Процесс идёт, вы всё узнаете в соответствии с требованиями регулятора. К сожалению, сейчас не могу раскрывать инсайд», - сказал Жакупов журналистам.
По итогам общего собрания акционеров 29 июня КТЖ сообщала, что разместит простые акции и глобальные депозитарные расписки сразу на трёх площадках. Это биржа МФЦА, Лондонская фондовая биржа и Гонконгская фондовая биржа.
Почему в компанию зовут инвесторов
Выступая на Astana Finance Days, Жакупов призвал вкладываться в бумаги КТЖ и назвал компанию своим топ-выбором.
Аргумент строится на транзите между Китаем и Европой. Контейнер из Шанхая в Роттердам морем идёт 60 дней, а при проблемах на Ближнем Востоке и обходе Африки до ста. По казахстанской железной дороге тот же контейнер доезжает за 14–16 дней.
Через Казахстан проходит 85 % наземного железнодорожного транзита между КНР и ЕС. При этом по железной дороге идёт лишь 4 % всего китайско-европейского товарооборота, больше 90 % уходит морем.
«У нас есть потенциал удвоить-утроить или увеличить в четыре раза без каких-либо проблем, даже если не будет проблем на море, поэтому на вашем месте я бы активно инвестировал в КТЖ. Это мой топ-выбор», - заявил глава фонда.
Ограничивают рост, по его словам, инфраструктурные проблемы, на решение которых нужны инвестиции. Именно под них компания и ищет долгосрочное финансирование, в том числе у ЕБРР.
Напомним, о планах вывести КТЖ на Народное IPO сообщалось ещё в сентябре 2023 года. Тогда министр национальной экономики Алибек Куантыров назвал график по годам: до конца 2023-го размещение КЕГОК, в 2024 году «Эйр Астана», а в 2025-м QazaqGaz, «Қазақстан темір жолы» и «Самрук-Энерго».
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