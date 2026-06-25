Подход к ремонту малозагруженных дорог упростили в Казахстане

В стране обновили нормативные документы по среднему ремонту автомобильных дорог. Изменения направлены на более эффективное использование бюджетных средств и внедрение современных дорожных технологий.

По данным Министерства транспорта, новые нормы предусматривают расширение применения технологии холодного ресайклирования, а также использование альтернативных типов дорожных покрытий на дорогах с низкой интенсивностью движения.

Речь идет в первую очередь о сельских дорогах, где поток транспорта составляет менее 200 автомобилей в сутки. В таких условиях строительство дорогостоящего асфальтобетонного покрытия часто считается экономически нецелесообразным.

Для сравнения, асфальтобетонное покрытие может стоить в 1,5-3 раза дороже, чем переходные типы покрытий, при этом реальная нагрузка на таких дорогах невысокая.

В этой связи новые нормы допускают использование щебеночных и гравийных покрытий, технологий стабилизации грунтов и других альтернативных решений без изменения технической категории дороги.

При этом изменения не затрагивают международные транспортные коридоры, подъездные пути к стратегическим объектам, а также объектам здравоохранения, образования и жизнеобеспечения.

Также расширены возможности применения холодного ресайклирования. Если ранее переработанный материал использовался в основном для устройства основания дороги, то теперь его можно применять в более широком спектре ремонтных работ.

Такая технология позволяет повторно использовать до 100% существующих материалов дорожного покрытия, снижает потребление новых инертных материалов и битума, а также уменьшает стоимость ремонта на 20-40% в зависимости от проекта.

Отдельно предусмотрена возможность перевода грунтовых дорог в щебеночные и гравийные, а также укрепления грунтов с использованием стабилизаторов. Это должно обеспечить круглогодичную транспортную доступность сельских населенных пунктов при более рациональном использовании бюджета.

Приказ вступает в силу через десять календарных дней после его первого официального опубликования.