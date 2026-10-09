Подходил по всем требованиям, но тендер не выиграл: в Мангистауской области отменили итоги госзакупок
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В Тупкараганском районе Мангистауской области предприниматель, который соответствовал требованиям конкурса, не смог получить победу в госзакупке. После разбирательства суд признал итоги закупки незаконными и отменил их.
Нарушение выявила районная прокуратура.
Закупку проводил отдел строительства Тупкараганского района. Руководителя отдела после проверки привлекли к административной ответственности по статье 173 КоАП.
Всего с начала 2026 года прокуратура района выявила три случая нарушения прав предпринимателей со стороны государственных органов.
Помимо истории с госзакупкой, зафиксированы случаи, когда с бизнеса несвоевременно снимали ограничительные меры и проводили незаконные проверки.
Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.
В прокуратуре сообщили, что проверка соблюдения прав предпринимателей продолжится.
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