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  • Подходил по всем требованиям, но тендер не выиграл: в Мангистауской области отменили итоги госзакупок

Подходил по всем требованиям, но тендер не выиграл: в Мангистауской области отменили итоги госзакупок

9 Октября 2026, 20:19
АВТОР
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baq.kz 9 Октября 2026, 20:19
9 Октября 2026, 20:19
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Фото: baq.kz

В Тупкараганском районе Мангистауской области предприниматель, который соответствовал требованиям конкурса, не смог получить победу в госзакупке. После разбирательства суд признал итоги закупки незаконными и отменил их.

Нарушение выявила районная прокуратура.

Закупку проводил отдел строительства Тупкараганского района. Руководителя отдела после проверки привлекли к административной ответственности по статье 173 КоАП.

Всего с начала 2026 года прокуратура района выявила три случая нарушения прав предпринимателей со стороны государственных органов.

Помимо истории с госзакупкой, зафиксированы случаи, когда с бизнеса несвоевременно снимали ограничительные меры и проводили незаконные проверки.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

В прокуратуре сообщили, что проверка соблюдения прав предпринимателей продолжится.

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