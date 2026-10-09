Подходил по всем требованиям, но тендер не выиграл: в Мангистауской области отменили итоги госзакупок

В Тупкараганском районе Мангистауской области предприниматель, который соответствовал требованиям конкурса, не смог получить победу в госзакупке. После разбирательства суд признал итоги закупки незаконными и отменил их.

Нарушение выявила районная прокуратура.

Закупку проводил отдел строительства Тупкараганского района. Руководителя отдела после проверки привлекли к административной ответственности по статье 173 КоАП.

Всего с начала 2026 года прокуратура района выявила три случая нарушения прав предпринимателей со стороны государственных органов.

Помимо истории с госзакупкой, зафиксированы случаи, когда с бизнеса несвоевременно снимали ограничительные меры и проводили незаконные проверки.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

В прокуратуре сообщили, что проверка соблюдения прав предпринимателей продолжится.