Подкаст SAILAU REVIEW: итоги съездов партий «Ак жол» и Respublica

Наши коллеги с De. в подкасте SAILAU REVIEW разобрали с политологами итоги съездов партий «Ак жол» и Respublica.

Обе партии позиционируют себя как защитники бизнеса и претендуют на один электорат предпринимателей, что уже на старте кампании привело к публичной полемике между ними. Обсудили программные заявления обеих сторон, их сильные и слабые позиции перед выборами и расклад в борьбе за 145 мест в Курултае.

Голосование пройдёт 23 августа 2026 года.