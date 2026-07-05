Подкаст SAILAU REVIEW: итоги съездов партий «Ак жол» и Respublica
Сегодня 2026, 22:28
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Сегодня 2026, 22:28Сегодня 2026, 22:28
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Наши коллеги с De. в подкасте SAILAU REVIEW разобрали с политологами итоги съездов партий «Ак жол» и Respublica.
Обе партии позиционируют себя как защитники бизнеса и претендуют на один электорат предпринимателей, что уже на старте кампании привело к публичной полемике между ними. Обсудили программные заявления обеих сторон, их сильные и слабые позиции перед выборами и расклад в борьбе за 145 мест в Курултае.
Голосование пройдёт 23 августа 2026 года.
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