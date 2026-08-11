Подключение к газу в Астане начали оформлять онлайн

В Астане в пилотном режиме запустили онлайн оформление подключения к газораспределительным сетям. Раньше через eGov можно было получить технические условия, теперь в цифровой формат переводят и следующий этап для новых потребителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Технические условия определяют, можно ли подключить конкретный дом или объект к газовой сети и какие требования для этого необходимо выполнить. Для населения такую услугу через eGov и eGov Mobile предоставляют с 2023 года, для бизнеса с 2025 года.

С 1 июля получение технических условий полностью перевели в онлайн формат. Для технически несложных объектов документ должны выдать в течение пяти дней, для сложных в течение десяти.

По данным Минэнерго, ежегодно поступает около 120 тысяч заявок на технические условия. Примерно 95 тысяч, или около 80%, уже обрабатываются онлайн.

Теперь цифровой формат начинают распространять непосредственно на подключение к сети. Пока сервис работает только в Астане и в пилотном режиме.

При этом физические работы никуда не исчезают. Врезка в газовую сеть и пуск газа требуют выполнения работ на месте. Их оформление и сопровождение планируют перевести в цифровой формат в следующем году.

До конца 2026 года онлайн сервис подключения хотят запустить в Алматы и Атырауской области. После этого его планируют распространить на остальные регионы страны.