Атомные подводные лодки США не могут войти в акваторию Чёрного моря без официального разрешения Турции. Об этом сообщает турецкое издание Turkiye со ссылкой на экспертов в области международного права, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".

Такие ограничения предусмотрены Конвенцией Монтрё, подписанной в 1936 году. Документ закрепляет суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и регулирует проход военных судов между Средиземным и Чёрным морями. В мирное время странам с выходом к Чёрному морю разрешено проводить свои военные корабли через проливы после предварительного уведомления Анкары. Для государств, не относящихся к черноморскому региону, установлены жёсткие ограничения по типу, тоннажу и срокам пребывания кораблей.

В случае военного конфликта или угрозы со стороны третьих стран, Турция имеет право полностью закрыть проливы для иностранных военных судов.

"Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, комментируя гипотетический проход американских подлодок.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" после резких заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.