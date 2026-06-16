Поднимется ли доллар до 520 тенге: экономист объяснил влияние соглашения между США и Ираном

Между США и Ираном может быть подписано соглашение о прекращении войны, и в ближайшие дни его могут официально утвердить. В связи с этим корреспондент BAQ.KZ обратился к экономисту Айбару Олжаю с вопросом о возможном влиянии соглашения на цены на нефть, курс тенге и экономику Казахстана.

По словам экономиста, мировой рынок давно ожидал подобного соглашения.

"Рынок уже давно ждал именно этого. Главное – в рамках этого соглашения полностью открыть Ормузский пролив. Если в течение ближайшего месяца или полутора месяцев движение танкеров, система страхования и цепочки поставок нефти полностью восстановятся, то цены на нефть стабилизируются и вернутся к своему нормальному уровню", – сказал он.

По мнению Айбара Олжая, фундаментальная цена нефти на мировом рынке с учётом текущего уровня потребления и объёмов добычи стран-производителей составляет примерно 70 долларов за баррель.

"Я думаю, что цена на нефть постепенно вернётся к уровню около 70 долларов. Для нас лучше стабильная цена нефти, чем её резкие скачки и высокие колебания. Потому что стабильная цена позволяет мировой экономике расти и продолжать развитие. В таком случае спрос на нефть сохраняется в долгосрочной перспективе. Иначе, если нефть станет слишком дорогой, это замедлит экономики, и в итоге может не остаться стран с высоким потреблением нефти", – отметил эксперт.

По его мнению, для Казахстана стабильная, а иногда даже более низкая цена на нефть является более предпочтительной.

Он также заявил, что снижение цен на нефть не создаёт серьёзных рисков для бюджета Казахстана и Национального фонда.

"В бюджетных планах Казахстана заложен базовый сценарий цены нефти – около 60 долларов за баррель. Всё, что выше этого уровня, направляется в Национальный фонд. Поэтому уровень в районе 70 долларов не оказывает значительной нагрузки на бюджет", – сказал экономист.

Также он отметил, что текущее состояние Национального фонда остаётся стабильным.

"Национальному фонду ничего не угрожает. Объём гарантированного трансферта был сокращён. Кроме того, инвестиционная доходность фонда неплохая. Национальный фонд в основном пополняется не только за счёт нефти, но и за счёт инвестиционного дохода. Поэтому в этом году его состояние будет хорошим", – добавил Айбар Олжай.

Как отметил эксперт, высокие цены на нефть в первые четыре месяца года дали Казахстану дополнительную возможность.

Из-за инцидента на месторождении Тенгиз добыча нефти временно снизилась, однако сейчас показатели восстанавливаются. Если цена на нефть сохранится на уровне около 70 долларов до конца года, Казахстан сможет выполнить запланированные бюджетные показатели. При этом возможно получение дополнительных 1-1,5 млрд долларов сверх плана.

Что будет с курсом тенге

Экономист также дал прогноз относительно курса тенге.

"Если цена нефти будет на уровне 70 долларов за баррель, фундаментальный курс доллара составит примерно 510–515 тенге. По моему мнению, курс доллара этим летом может превысить 500 тенге и достичь 502–503 тенге. После стабилизации цен на нефть он может подняться до диапазона 510-520 тенге", – сказал Айбар Олжай.

Напомним, на фоне возможного мирного соглашения между США и Ираном мировой рынок нефти оказался под давлением.

Сегодня в ходе торгов цена нефти Brent снизилась примерно до 83 долларов за баррель. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана, составил 491,37 тенге. Эксперты внимательно следят за тем, как ситуация на нефтяном рынке повлияет на курс национальной валюты.