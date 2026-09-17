Поднимут ли минимальную зарплату в Казахстане

В Казахстане могут вновь рассмотреть вопрос о повышении минимальной заработной платы. Об этом сообщил на брифинге в Курултае первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

Журналисты спросили, останется ли в ближайшие три года минимальная заработная плата на нынешнем уровне – 85 тысяч тенге. Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается возможность повышения минимальной зарплаты до 150 тысяч тенге.

«В целом расчеты есть. Этот вопрос будем обсуждать в Курултае. Сообщим, какое решение будет принято», – сказал Амрин.

Депутат Курултая Татьяна Савельева сообщила, что первое чтение проекта закона о республиканском бюджете на 2027-2029 годы состоится 14 октября.

По ее словам, до первого чтения будут рассмотрены основные параметры республиканского бюджета, в том числе доходы и расходы. После этого планируется обсуждение сравнительных таблиц.

«Депутаты Курултая поднимают вопрос, касающийся минимальной заработной платы. Рассмотрим его после 14 октября», – сказала Татьяна Савельева.

Почему повышение МЗП не заложили в бюджет

Во время брифинга журналисты обратили внимание, что на следующий год даже по базовому сценарию прогнозируется инфляция на уровне 8,5%, однако изменение размера МЗП в проект бюджета не заложено.

Вице-министр финансов Абзал Амрин отметил, что вопрос минимальной заработной платы в ходе обсуждения уже поднимался неоднократно. При этом, говоря о социальной политике в целом, он подчеркнул, что государство не отказывается от поддержки населения, однако подход к ее формированию меняется.

«Здесь важный момент – государство не отказывается от социальной поддержки. Меняется подход к ее формированию», – сказал он.

По его словам, социальные пособия не должны рассматриваться как основной источник дохода семьи. Это минимальная гарантия поддержки со стороны государства.

Вместе с тем часть средств предлагается перенаправить на меры, которые помогут гражданам трудоустроиться и повысить собственные доходы. В частности, речь идет о центрах поддержки семьи и центрах карьерного роста.

«В основном эти расходы будут перенаправлены на цели, чтобы стимулировать людей повышать собственные доходы», – отметил вице-министр.

Амрин добавил, что, согласно позиции Министерства труда и социальной защиты населения, ухудшения доходов граждан в связи с изменением подходов к социальной поддержке не прогнозируется.