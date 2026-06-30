Поднять благосостояние и улучшить качество жизни граждан – Токаев назвал главную цель государства
Президент подчеркнул, что все проводимые реформы направлены на повышение благосостояния населения.
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Главной целью государства остается повышение благосостояния граждан и улучшение качества их жизни. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы государства, все проводимые в стране реформы и преобразования должны быть ориентированы прежде всего на интересы граждан.
"Самый ценный результат реформ – это участие граждан в процессе принятия важнейших государственных решений", – сказал Токаев.
Президент подчеркнул, что справедливость должна стать основополагающим принципом развития страны.
"Но мы должны правильно понимать, что такое подлинная справедливость. Подлинная справедливость – это не уравниловка и не механическое распределение благ. Справедливость означает создание эффективной системы, которая обеспечивает всем гражданам равные возможности. Самое главное – все должны быть равны перед законом. Это незыблемый принцип Справедливого Казахстана", – отметил глава государства.
Токаев также напомнил, что одним из важных шагов в построении Справедливого Казахстана стало принятие закона о возврате незаконно приобретенных активов.
По словам Президента, возвращенные государству средства уже направляются на строительство и модернизацию объектов социальной инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что конечной целью всех проводимых реформ остается повышение благосостояния граждан и улучшение качества их жизни.
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