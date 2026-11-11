Подорожает ли свет из-за новых электростанций в Казахстане: ответ министра энергетики

В Казахстане планируют построить новые электростанции и системы накопления энергии, но не приведут ли эти проекты к росту тарифов для населения и бизнеса? Такой вопрос возник у депутатов Курултая при обсуждении изменений в энергетическом законодательстве. Министр энергетики Ерлан Аккенженов объяснил, кто заплатит за строительство новых объектов и как власти намерены сдерживать стоимость электричества.

Вопрос о возможном подорожании электроэнергии поднял депутат Курултая Никита Шаталов. Он обратил внимание, что законопроект предусматривает индивидуальные тарифы для систем накопления энергии, которые будут определяться по результатам аукционов.

Поскольку строительство таких объектов требует крупных вложений, депутат поинтересовался, не придется ли в конечном счете оплачивать эти расходы обычным потребителям.

«Как введение новых систем отразится на стоимости электроэнергии для населения и бизнеса? И не приведет ли расширение механизмов поддержки альтернативной энергетики к дополнительной финансовой нагрузке на потребителей и росту тарифа?» спросил Шаталов.

Ерлан Аккенженов заверил, что дополнительных расходов для потребителей из-за новых систем накопления энергии не ожидает.

По его словам, компании будут отбирать через открытые электронные аукционы. Победит участник, предложивший наименьшую цену с учетом расходов на оборудование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

При этом оплачивать услуги начнут после завершения строительства, когда система будет готова к работе.

«Самое главное, оплата производится только по готовности мощности, то есть в момент строительства оплаты никакой нет», пояснил министр.

Как новые системы помогут экономить электроэнергию

Министр объяснил, что накопители позволят сохранять электроэнергию в часы низкого потребления и направлять ее в сеть, когда нагрузка возрастает.

Например, ночью, когда электричества требуется меньше, система сможет накапливать энергию. А вечером, когда одновременно работают освещение, бытовая техника и предприятия, возвращать ее в общую сеть.

По расчетам ведомства, это поможет сократить потребность в импорте электроэнергии и снизить расходы на покрытие пиковых нагрузок.

«Я уверен, что никаких дополнительных расходов у потребителей не возникнет. Ту электроэнергию, которая у нас используется в ночное время, мы будем собирать и продавать внутри республики. Тем самым мы не будем импортировать эту электроэнергию», заявил Аккенженов.

Он добавил, что накопители способны быстро подавать электроэнергию в сеть по команде системного оператора, когда стране требуется дополнительная мощность.

Не окажутся ли действующие электростанции без покупателей

Еще одну проблему поднял депутат Ермеккалий Юсупов. Сейчас законодательство предусматривает преимущественную закупку электроэнергии у отдельных производителей, включая теплоэлектроцентрали и некоторые объекты возобновляемой энергетики.

При этом Казахстан собирается значительно увеличить производство электроэнергии. Депутат спросил, что произойдет, если объем предложения превысит спрос, а часть действующих электростанций не сможет продать выработанную энергию.

Ерлан Аккенженов сообщил, что до 2035 года в стране планируется ввести 26,3 гигаватта генерирующих мощностей. Из них 13,3 гигаватта предусмотрены до конца 2029 года.

Министр подчеркнул, что далеко не вся электроэнергия новых станций будет закупаться государством в приоритетном порядке.

«Мы хотим, чтобы у нас на рынке была конкуренция, потому что она будет порождать наименьшую цену на оптовом рынке», отметил он.

По словам главы ведомства, особое положение теплоэлектроцентралей объясняется тем, что они одновременно вырабатывают электричество и тепло. Поэтому их работа напрямую связана с отоплением городов в зимний период.

Для объектов возобновляемой энергетики условия различаются. По одним договорам предусмотрена приоритетная закупка электроэнергии, по другим такого преимущества нет.

Министр подчеркнул, что предоставление приоритета всем производителям лишило бы рынок конкуренции.

«Министерство энергетики не поддерживает такого подхода, чтобы покупать у всех приоритетно. Тогда не будет рынка. Должна быть конкуренция, станции должны снижать свои расходы на содержание», заявил Аккенженов.

Что изменится к 2029 году

По прогнозу Министерства энергетики, развитие новых генерирующих мощностей позволит Казахстану покрыть собственные потребности в электроэнергии и сформировать резерв мощности в размере 20% к 2029 году.

«К 2029 году у нас будет тот 20-процентный запас, который поручал сформировать Президент», сообщил министр.

Он подчеркнул, что проекты по вводу 13,3 гигаватта мощностей уже имеют определенные источники финансирования, заключенные договоры и подрядчиков.

При этом заявления министра об отсутствии дополнительных расходов касаются новых систем накопления энергии. Общая стоимость электричества для населения и бизнеса зависит и от других факторов, включая расходы электростанций и электрических сетей.