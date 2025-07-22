Дополнительные налоги на квадратные метры в ближайшее время не повлияют на стоимость социального жилья в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпрома Бахытжан Жунисбеков.

По его словам, в рамках госпрограмм цена квадратного метра рассчитывается исключительно в тенге и не зависит от колебаний курса валют.

"Цены на социальное жилье привязаны к утвержденным сметным нормативам и не подлежат рыночному регулированию. Стоимость фиксируется на год и рассчитывается по себестоимости строительства без учета налога на добавленную стоимость", — отметил Жунисбеков.

Он подчеркнул, что возможное введение дополнительного налога на квадратные метры окажет незначительное влияние на коммерческое жилье. Что касается социального — его стоимость может измениться не ранее чем через год-полтора.

Также Жунисбеков пояснил, что текущие налоговые механизмы не оказывают существенного влияния на формирование цен на стройматериалы.

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