Подорожает ли жильё в Казахстане из-за новых налогов?
Цены на социальное жилье останутся стабильными.
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Дополнительные налоги на квадратные метры в ближайшее время не повлияют на стоимость социального жилья в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпрома Бахытжан Жунисбеков.
По его словам, в рамках госпрограмм цена квадратного метра рассчитывается исключительно в тенге и не зависит от колебаний курса валют.
"Цены на социальное жилье привязаны к утвержденным сметным нормативам и не подлежат рыночному регулированию. Стоимость фиксируется на год и рассчитывается по себестоимости строительства без учета налога на добавленную стоимость", — отметил Жунисбеков.
Он подчеркнул, что возможное введение дополнительного налога на квадратные метры окажет незначительное влияние на коммерческое жилье. Что касается социального — его стоимость может измениться не ранее чем через год-полтора.
Также Жунисбеков пояснил, что текущие налоговые механизмы не оказывают существенного влияния на формирование цен на стройматериалы.
Ранее мы писали о том, что жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения.
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