С 1 февраля 2026 года туристам придётся платить €2, чтобы подойти к знаменитому фонтан Треви в Риме на близкое расстояние, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Такое решение приняли городские власти, рассчитывая снизить чрезмерный наплыв посетителей и сделать туристические потоки менее хаотичными. Как сообщил мэр Рима Роберто Гуальтьери, "два евро — это не так уж много", но эта мера поможет лучше управлять нагрузкой на один из самых посещаемых объектов города.

Собранные средства будут поступать в городской бюджет и направляться на содержание фонтана и обслуживание посетителей. По оценкам мэрии, только за счёт этого сбора Рим сможет получать около 6,5 млн евро в год. При этом жители Рима смогут посещать ряд достопримечательностей бесплатно, тогда как туристы и нерезиденты Италии будут платить не только за доступ к фонтану Треви, но и ещё к пяти объектам, включая музей Наполеона. От платы освободят детей до пяти лет, людей с инвалидностью и их сопровождающих.

Фонтан Треви по-прежнему можно будет увидеть бесплатно, но с расстояния. Сейчас его ежедневно посещают около 30 тысяч человек, а после реставрации власти уже ввели систему очередей — одновременно у фонтана могут находиться не более 400 посетителей. Фонтан, построенный в XVIII веке по проекту Никола Сальви и завершённый Джузеппе Панини, считается шедевром позднего барокко и одной из главных достопримечательностей Рима, а брошенные в него монеты — до 3 тысяч евро в день — традиционно направляются на благотворительность.