В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Жезказган рассмотрено необычное дело: местная жительница, подозревая соседку в краже золотых часов, повредила входную дверь её квартиры и теперь заплатит за это внушительный штраф, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером 26 марта 2025 года. Около 22:10 гражданка "А" пришла к квартире, где проживает гражданин "Б" с супругой, и начала агрессивно стучать и пинать входную дверь, предполагая, что именно его жена могла присвоить пропажу. Несмотря на то, что сама нарушительница в суде утверждала, будто не причинила никакого ущерба, видеозаписи, показания соседей и самого хозяина квартиры доказали обратное - была повреждена дверная ручка.

Суд, проанализировав все материалы дела, признал гражданку "А" виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Отягчающих или смягчающих обстоятельств выявлено не было.

По итогам рассмотрения дела женщине был назначен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей - это 196 600 тенге.