Подозреваемого в мошенничестве на 100 млн экстрадировали из России в Казахстан
Гражданин Казахстана, подозреваемый в серии мошенничеств в особо крупном размере, экстрадирован из России и водворён в следственный изолятор. По версии следствия, ущерб от его действий превысил 100 миллионов тенге, передает BAQ.kz.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан обеспечила экстрадицию гражданина Казахстана с территории Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2024–2025 годах в городе Тараз мужчина, представляясь сотрудником коммерческой организации, убеждал граждан вкладывать денежные средства в якобы прибыльный бизнес по оптовой закупке и последующей реализации различных товаров. Потерпевшим обещался высокий и гарантированный доход.
Однако взятые на себя обязательства подозреваемый не выполнил. Полученные средства он присвоил и использовал в личных целях. В результате преступных действий пострадали шесть граждан Казахстана, общий материальный ущерб составил свыше 100 млн тенге.
После совершения преступления фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В августе текущего года он был задержан на территории Россия и по запросу казахстанской стороны экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление законодательством предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
