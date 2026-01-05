Гражданин Казахстана, подозреваемый в серии мошенничеств в особо крупном размере, экстрадирован из России и водворён в следственный изолятор. По версии следствия, ущерб от его действий превысил 100 миллионов тенге, передает BAQ.kz.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан обеспечила экстрадицию гражданина Казахстана с территории Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2024–2025 годах в городе Тараз мужчина, представляясь сотрудником коммерческой организации, убеждал граждан вкладывать денежные средства в якобы прибыльный бизнес по оптовой закупке и последующей реализации различных товаров. Потерпевшим обещался высокий и гарантированный доход.

Однако взятые на себя обязательства подозреваемый не выполнил. Полученные средства он присвоил и использовал в личных целях. В результате преступных действий пострадали шесть граждан Казахстана, общий материальный ущерб составил свыше 100 млн тенге.

После совершения преступления фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В августе текущего года он был задержан на территории Россия и по запросу казахстанской стороны экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление законодательством предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.