Подозреваемого в нападении на женщину в Актау арестовали

Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу, а родственники пострадавшей просят очевидцев предоставить видеозаписи инцидента.

Как сообщает Lada.kz, по информации департамента полиции Мангистауской области, по факту нападения возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, женщина получила телесные повреждения в ходе семейно-бытового конфликта. Пострадавшая находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам родственников, на женщину напал супруг, с которым она собиралась развестись. В семье воспитываются четверо детей. Как утверждает сестра пострадавшей, мужчина ранее неоднократно угрожал расправой жене, детям и другим членам семьи.

По ее словам, в день происшествия мужчина заставил женщину выйти на встречу, угрожая причинить вред детям. Во время встречи он избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения. Сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Родные просят всех, кто находился на набережной 14 июля примерно с 04:00 до 06:00 и мог снять произошедшее на видео, передать записи следствию. По их мнению, дополнительные материалы помогут объективно установить все обстоятельства преступления.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и с санкции суда арестован. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.