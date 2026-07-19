Подозреваемого в нападении на женщину в Актау арестовали
В Актау расследуют нападение на женщину, произошедшее утром 14 июля на набережной в 14-м микрорайоне.
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Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу, а родственники пострадавшей просят очевидцев предоставить видеозаписи инцидента.
Как сообщает Lada.kz, по информации департамента полиции Мангистауской области, по факту нападения возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, женщина получила телесные повреждения в ходе семейно-бытового конфликта. Пострадавшая находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По словам родственников, на женщину напал супруг, с которым она собиралась развестись. В семье воспитываются четверо детей. Как утверждает сестра пострадавшей, мужчина ранее неоднократно угрожал расправой жене, детям и другим членам семьи.
По ее словам, в день происшествия мужчина заставил женщину выйти на встречу, угрожая причинить вред детям. Во время встречи он избил супругу и нанес ей множественные ножевые ранения. Сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.
Родные просят всех, кто находился на набережной 14 июля примерно с 04:00 до 06:00 и мог снять произошедшее на видео, передать записи следствию. По их мнению, дополнительные материалы помогут объективно установить все обстоятельства преступления.
В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и с санкции суда арестован. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
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