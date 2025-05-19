Гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении исполнительного документа, экстрадирован из Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz. Его возвращение стало возможным благодаря скоординированным действиям Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК и Посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия.

По данным следствия, с 2018 по 2023 год в Алматы подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами и имуществом граждан на сумму 19 миллионов тенге. Кроме того, он уклонялся от исполнения обязательств по поставке товара, уже оплаченного одной из алматинских коммерческих компаний. Сумма неисполненных обязательств составила 82 миллиона тенге.

После начала досудебного расследования мужчина скрылся за границей, и был объявлен в международный розыск. В этом году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. Сейчас он водворён в следственный изолятор.

Согласно казахстанскому законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.