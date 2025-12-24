Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана экстрадировали из Польша гражданку Украина, разыскиваемую по подозрению в торговле человеческими органами, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в 2017–2018 годах женщина входила в состав транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся незаконной куплей-продажей органов человека. Ее роль заключалась в поиске доноров и реципиентов, организации их встреч, обеспечении конспирации, а также организационном сопровождении сделок и операций по трансплантации органов.

Следствием установлено, что участники преступной группы, действуя на территории Казахстана и других государств, организовали 56 незаконных сделок с органами живых лиц. Купля-продажа и последующая трансплантация осуществлялись в медицинских организациях Республики Казахстан.

После совершения преступлений подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования и на протяжении пяти лет находилась в международном розыске. В марте текущего года она была задержана при попытке пересечения польской границы, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что ранее двое других участников данной преступной организации были возвращены в Казахстан из Турции и России.