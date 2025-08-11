Подозреваемый в терроризме казахстанец экстрадирован из Ближнего Востока
КНБ Казахстана задержал разыскиваемого по делу о терроризме.
Сегодня, 12:52
Фото: BAQ.KZ
10 августа 2025 года в сопровождении сотрудников Комитета национальной безопасности в Астану доставлен гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передает BAQ.KZ.
По данным КНБ, ранее он был задержан в одной из ближневосточных стран и экстрадирован в Казахстан.
В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса РК. По решению суда подозреваемый заключён под стражу. Следственные действия продолжаются.
Другая информация в интересах следствия не разглашается, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
