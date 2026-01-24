Подозреваемого в злоупотреблении должностью таможенника экстрадировали в Казахстан из Испании
Фигурант более трех лет скрывался от органов.
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы по противодействию коррупции КНБ при содействии Посольства Казахстана в Королевстве Испания из Барселоны экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, передаёт BAQ.KZ.
Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу, незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тг.
Фигурант более трех лет скрывался от органов уголовного преследования и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
