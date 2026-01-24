  • 24 Января, 13:58

Подозреваемого в злоупотреблении должностью таможенника экстрадировали в Казахстан из Испании

Фигурант более трех лет скрывался от органов.

Сегодня, 13:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 13:36
Сегодня, 13:36
104
Фото: Pixabay.com

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы по противодействию коррупции КНБ при содействии Посольства Казахстана в Королевстве Испания из Барселоны экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый  в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, передаёт BAQ.KZ.

Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу, незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тг. 

Фигурант более трех лет скрывался от органов уголовного преследования и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны. 

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Самое читаемое

Наверх