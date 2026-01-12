Кортеж президента США Дональда Трампа изменил маршрут в аэропорт Палм-Бич во Флориде в связи с обнаружением подозрительного предмета, передает BAQ.KZ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

– В ходе предварительного осмотра аэропорта Палм-Бич Секретной службой США был обнаружен подозрительный предмет. В связи с этим потребовалась дополнительное расследование, и маршрут президентского кортежа был соответствующим образом скорректирован, – сказала она журналистам.

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что изменение маршрута было мерой предосторожности и осуществлено в соответствии со "стандартным протоколом".

СМИ также отмечают, что самолет Air Force One был припаркован на противоположной стороне аэропорта от того места, где он обычно располагается, а освещение снаружи воздушного судна было выключено.